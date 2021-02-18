В среду доходность 10-летних ОФЗ снизилась на 5 б.п., до 6,59% годовых. Цены рублевых облигаций восстанавливались на фоне повышения спроса на локальные гособлигации развивающихся стран. Позитивным фактором также стало повышение активности крупных российских банков. Накануне руководители Сбербанка и ВТБ заявили о готовности выкупить крупные объемы нового российского госдолга в 2021 г. Дополнительным стимулом для покупок ОФЗ стал приток ликвидности в банковский сектор после размещения депозитов федерального казначейства на 1,3 трлн руб. в последние две недели.

Минфин вчера на аукционах разместил ОФЗ с фиксированной ставкой купона на 81,5 млрд руб., что является максимальным объемом с июня прошлого года. Объем продаж 7-летних ОФЗ-ПД 26236 составил 42,2 млрд руб. при более чем двукратном спросе. Доходность по цене отсечения оказалась на 3 б.п. ниже закрытия торгов во вторник. Объем размещения ОФЗ-ПД 26233 с погашением в 2035 г. составил 39,3 млрд руб., премия – 5 б.п. При этом во второй половине дня бумага росла в цене и закрытие торгов по выпуску прошло уже с доходность на 3 б.п. ниже вторника.

Учитывая рост Brent до 65 долл за баррель, сегодня рублевые облигации могут продолжить восстанавливаться в цене.