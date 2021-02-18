Bitcoin устанавливает новый рекорд каждый день. Когда это закончится?
Последние несколько дней Bitcoin с заядлым постоянством обновляет свои максимумы, что, безусловно, не может не радовать всех держателей первой криптовалюты, да и всех представителей сферы, так как его рост тянет за собой инвестиции и в другие криптоактивы. Сложно поверить, но цена уже превысила $51 тыс и далеко не факт, что это предел. На таком позитивном новостном фоне, когда чуть ли ни каждая известная медийная личность начинает говорить о спросе на Bitcoin и про его возможное будущее применение, совсем не удивительно наблюдать за такой рыночной ситуацией. Но так ли все радужно на самом деле и какие подводные камни могут нас ожидать.
Давайте проанализируем входные потоки платежей на двух крупнейших биржах в мире: Binance и Coinbase.
Как можно заметить, структура платежей на двух биржах сильно разнится. Более того, основные вводы на Binance идут через USDT (стейблкоин Tether), а вот на Coinbase они идут в долларах и других фиатных валютах.
Сам по себе этот факт ничего не дает, но есть несколько событий, которые резко добавляют красок в этот анализ:
Почему биткоин не заменит золото и обречен на падение
- Впервые за долгое время на прошлой неделе цена на Bitcoin на Coinbase в долларах стала ниже цены Bitcoin на Binance в USDT. Это говорит о том, что давление продаж на Coinbase стало выше, чем на Binance.
То есть за реальные доллары его продают больше
- Эмиссия USDT продолжает расти, подтверждения обеспеченности актива реальными долларами по-прежнему нет. Есть плохая новость для держателей USDT – общая эмиссия уже перевалила за $30 млрд, а вот активы всех банков Багамских островов, в одном из которых должны храниться фиатные доллары Tether, всего $5.5 млрд, слишком мало для обеспечения такого актива.
- Существует 100% корреляция между ростом цены на Bitcoin и ростом эмиссии USDT.
- Наблюдаем резкий рост внебиржевых сделок крупных клиентов по обмену USDT на USDC (аудированный стейблкоин американской компании Circle). USDC все сложнее получить.
- Продолжается судебный процесс над Tether по обвинению в мошенничестве и манипуляциях рынком криптоактивов.
Так было во время Тюльпанной лихорадки, кризиса доткомов, кризиса ипотечных ценных бумаг, и, вероятно, такое нас может ожидать и на рынке криптоактивов. Эта информация – еще не повод не инвестировать в растущий и развивающийся рынок, но необходимо очень тщательно оценивать риски таких операций. Не удивлюсь, что еще какое-то время мы будем продолжать слышать в новостях о новых исторических максимумах, которые показала первая криптовалюта – Bitcoin.
Однако, груз проблем, нависший над основным платежным средством, в котором торгуется большая часть криптоактивов, — серьезная проблема, которая требует незамедлительного решения.
Иначе последствия могут быть критическими для всей отрасли целиком, особенно для тех площадок, которые завязаны в основном на использование USDT стейблкоина.
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