Последние несколько дней Bitcoin с заядлым постоянством обновляет свои максимумы, что, безусловно, не может не радовать всех держателей первой криптовалюты, да и всех представителей сферы, так как его рост тянет за собой инвестиции и в другие криптоактивы. Сложно поверить, но цена уже превысила $51 тыс и далеко не факт, что это предел. На таком позитивном новостном фоне, когда чуть ли ни каждая известная медийная личность начинает говорить о спросе на Bitcoin и про его возможное будущее применение, совсем не удивительно наблюдать за такой рыночной ситуацией. Но так ли все радужно на самом деле и какие подводные камни могут нас ожидать. 

Давайте проанализируем входные потоки платежей на двух крупнейших биржах в мире: Binance и Coinbase.

 

 

 

 

 

Как можно заметить, структура платежей на двух биржах сильно разнится. Более того, основные вводы на Binance идут через USDT (стейблкоин Tether), а вот на Coinbase они идут в долларах и других фиатных валютах.

Сам по себе этот факт ничего не дает, но есть несколько событий, которые резко добавляют красок в этот анализ:

Почему биткоин не заменит золото и обречен на падение

  • Впервые за долгое время на прошлой неделе цена на Bitcoin на Coinbase в долларах стала ниже цены Bitcoin на Binance в USDT. Это говорит о том, что давление продаж на Coinbase стало выше, чем на Binance.

То есть за реальные доллары его продают больше

  • Эмиссия USDT продолжает расти, подтверждения обеспеченности актива реальными долларами по-прежнему нет. Есть плохая новость для держателей USDT – общая эмиссия уже перевалила за $30 млрд, а вот активы всех банков Багамских островов, в одном из которых должны храниться фиатные доллары Tether, всего $5.5 млрд, слишком мало для обеспечения такого актива.
  • Существует 100% корреляция между ростом цены на Bitcoin и ростом эмиссии USDT. 
  • Наблюдаем резкий рост внебиржевых сделок крупных клиентов по обмену USDT на USDC (аудированный стейблкоин американской компании Circle). USDC все сложнее получить.
  • Продолжается судебный процесс над Tether по обвинению в мошенничестве и манипуляциях рынком криптоактивов.

!Криптовалюты

Только не Bitcoin. Какие токены могут защитить от финансовых потерь

Совокупность этих факторов говорит о том, что рынок в ближайшее время может стать очень волатильным и трудно предсказуемым. Безусловно, криптографические децентрализованные технологии – это вероятное будущее развития финансовых и банковских систем, но сейчас это все больше напоминает финансовый пузырь, который всегда является логичным завершением фазы нерегулируемого рынка, после которой обязательно наступает фаза законного, регулируемого и контролируемого рынка.

Так было во время Тюльпанной лихорадки, кризиса доткомов, кризиса ипотечных ценных бумаг, и, вероятно, такое нас может ожидать и на рынке криптоактивов. Эта информация – еще не повод не инвестировать в растущий и развивающийся рынок, но необходимо очень тщательно оценивать риски таких операций. Не удивлюсь, что еще какое-то время мы будем продолжать слышать в новостях о новых исторических максимумах, которые показала первая криптовалюта – Bitcoin.

Однако, груз проблем, нависший над основным платежным средством, в котором торгуется большая часть криптоактивов, — серьезная проблема, которая требует незамедлительного решения.

Иначе последствия могут быть критическими для всей отрасли целиком, особенно для тех площадок, которые завязаны в основном на использование USDT стейблкоина.