Последние несколько дней Bitcoin с заядлым постоянством обновляет свои максимумы, что, безусловно, не может не радовать всех держателей первой криптовалюты, да и всех представителей сферы, так как его рост тянет за собой инвестиции и в другие криптоактивы. Сложно поверить, но цена уже превысила $51 тыс и далеко не факт, что это предел. На таком позитивном новостном фоне, когда чуть ли ни каждая известная медийная личность начинает говорить о спросе на Bitcoin и про его возможное будущее применение, совсем не удивительно наблюдать за такой рыночной ситуацией. Но так ли все радужно на самом деле и какие подводные камни могут нас ожидать.

Давайте проанализируем входные потоки платежей на двух крупнейших биржах в мире: Binance и Coinbase.

Как можно заметить, структура платежей на двух биржах сильно разнится. Более того, основные вводы на Binance идут через USDT (стейблкоин Tether), а вот на Coinbase они идут в долларах и других фиатных валютах.

Сам по себе этот факт ничего не дает, но есть несколько событий, которые резко добавляют красок в этот анализ: Почему биткоин не заменит золото и обречен на падение

Впервые за долгое время на прошлой неделе цена на Bitcoin на Coinbase в долларах стала ниже цены Bitcoin на Binance в USDT. Это говорит о том, что давление продаж на Coinbase стало выше, чем на Binance.

То есть за реальные доллары его продают больше

Эмиссия USDT продолжает расти, подтверждения обеспеченности актива реальными долларами по-прежнему нет. Есть плохая новость для держателей USDT – общая эмиссия уже перевалила за $30 млрд, а вот активы всех банков Багамских островов, в одном из которых должны храниться фиатные доллары Tether, всего $5.5 млрд, слишком мало для обеспечения такого актива.

Существует 100% корреляция между ростом цены на Bitcoin и ростом эмиссии USDT.

Наблюдаем резкий рост внебиржевых сделок крупных клиентов по обмену USDT на USDC (аудированный стейблкоин американской компании Circle). USDC все сложнее получить.

Продолжается судебный процесс над Tether по обвинению в мошенничестве и манипуляциях рынком криптоактивов.

Только не Bitcoin. Какие токены могут защитить от финансовых потерь

Так было во время Тюльпанной лихорадки, кризиса доткомов, кризиса ипотечных ценных бумаг, и, вероятно, такое нас может ожидать и на рынке криптоактивов. Эта информация – еще не повод не инвестировать в растущий и развивающийся рынок, но необходимо очень тщательно оценивать риски таких операций. Не удивлюсь, что еще какое-то время мы будем продолжать слышать в новостях о новых исторических максимумах, которые показала первая криптовалюта – Bitcoin.

Однако, груз проблем, нависший над основным платежным средством, в котором торгуется большая часть криптоактивов, — серьезная проблема, которая требует незамедлительного решения.

Иначе последствия могут быть критическими для всей отрасли целиком, особенно для тех площадок, которые завязаны в основном на использование USDT стейблкоина.