Инфляция не сбавляет темпов
По данным Росстата, с 9 по 15 февраля потребительские цены вновь выросли на 0.2% н/н, что скорректировало годовую оценку инфляции вверх до уровней 5.4% г/г.
Рост годовой оценки инфляции в конце февраля-начале марта продолжится, но к нему стоит относиться с изрядной долей скепсиса ввиду усиления статистических эффектов – низкой инфляционной базы прошлого года. Аналогичные статистические эффекты, но уже с обратным знаком, появятся во второй половине марта и продлятся весь апрель из-за того, что в этот период годом ранее мы наблюдали аномальный ценовой всплеск на фоне первой волны пандемии. По этой причине годовая оценка может резко меняться в интервале 4.9-5.8% г/г.
Вчера Банк России также опубликовал данные по инфляции за январь в разбивке по регионам, зафиксировав рост цен в большинстве из них. Общими для всех причинами стали повышение производственных затрат и перенос ослабления курса рубля, а также оживление экономической активности в ряде отраслей, ориентированных на конечного потребителя (одежда и обувь, мебель и стройматериалы). В то же время в некоторых регионах процессы остаются неоднородными в силу действия экономико-географических особенностей (например, более высокой конкуренции производителей и продавцов в крупных городах или отраслевой специализации регионов).
В условиях неоднородной статистики и неустойчивых потребительских настроений, Банк России может сохранить выжидательную позицию с целью выявления циклических закономерностей. Однако пересмотр прогнозного диапазона инфляции на конец года до 3.7-4.2% (Росбанк: 3.8-4.0%) не оставляет шансов для снижения ключевой ставки.
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