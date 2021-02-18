Ozon хочет предложить конвертируемые долларовые облигации
Сектор российских еврооблигаций: максимальная доходность на суверенной кривой достигла 3,6%. После нокаутирующего (+10 б. п.) роста доходности UST-10 во вторник, рынки долларового госдолга ЕМ вчера продолжили дешеветь. Доходности самых дальних российских бумаг – на максимумах с мая прошлого года, впрочем, по-другому, по-видимому, и быть не могло, даже учитывая ценовые рекорды на рынке нефти. Евразийский банк развития планирует в ближайшие несколько недель разместить предположительно 5-летние евробонды на 500 млн евро. Маркетплейс Ozon сообщил, что планирует разместить бонды с погашением в 2026 году на сумму около $750 млн, конвертируемые в ADS Ozon с листингом на Nasdaq. Как сообщает Bloomberg, купон по облигациям будет установлен на уровне 1,875% с конверсионной премией на уровне 42,5%.
Сектор ОФЗ: попытка разворота? Начав среду привычным для последних дней снижением, рынок после успешных результатов аукционов развернулся, в результате чего дальние бумаги сумели даже показать ценовой рост в размере 30-50 б. п. Как мы уже отмечали, ситуация с ликвидностью в банковской системе в последние дни значительно улучшилась, что, по-видимому, стало одним из факторов, определивших успех вчерашних аукционов. Всего Минфин разместил ОФЗ на 81,5 млрд руб. Согласно данным Росстата, инфляция в годовом выражении на 15 февраля 2021 г. достигла 5,4%. Напомним, что в прошлую пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что годовая инфляция в России достигнет пика в районе 5,5% в начале марта, после чего начнет постепенно снижаться.
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