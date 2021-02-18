Банк России может повысить ключевую ставку уже в марте
Как сообщил Росстат, потребительские цены выросли на 0,2% за период с 9 по 15 февраля; таким образом, инфляция составила 0,4% с начала месяца на 15 февраля, и прогноз Минэкономразвития роста цен на 0,5-0,6% м/м в феврале сейчас находится под угрозой. Подобная динамика показывает, что государственные меры, которые были введены в конце прошлого года по замораживанию конечных цен на некоторые виды продовольственных товаров, были не эффективны в борьбе с общим ускорением роста цен по более широкому перечню продуктов питания. В итоге цифры по инфляции указывают на повышение вероятности того, что ЦБ повысит ставку на заседании 19 марта вслед за недавним заявлением о намерении изменить курс монетарной политики.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210218/833071422.html