Как сообщил Росстат, потребительские цены выросли на 0,2% за период с 9 по 15 февраля; таким образом, инфляция составила 0,4% с начала месяца на 15 февраля, и прогноз Минэкономразвития роста цен на 0,5-0,6% м/м в феврале сейчас находится под угрозой. Подобная динамика показывает, что государственные меры, которые были введены в конце прошлого года по замораживанию конечных цен на некоторые виды продовольственных товаров, были не эффективны в борьбе с общим ускорением роста цен по более широкому перечню продуктов питания. В итоге цифры по инфляции указывают на повышение вероятности того, что ЦБ повысит ставку на заседании 19 марта вслед за недавним заявлением о намерении изменить курс монетарной политики. 