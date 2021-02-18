В среду динамика мировых индексов оставалась незначительной. S&P не изменился. Финансовый сектор продолжил показывать опережающую динамику – S&P Financials вырос на 36 б.п. Технологический сектор, наоборот, торговался в «минусе» (-1,6%). Позитивная статистика COVID-19 в Великобритании не помогла индексу: FTSE упал на 60 б.п. Несмотря на восстановление экономики около 2,6 млн британских граждан могут потерять работу в ближайшие 3 месяца. Безработица может вырасти до 7,8% с текущих 5%.

RingCentral предоставила позитивные финансовые результаты за 4 квартал. По итогам 4 квартала выручка составила $334,5 млн (+32% г/г) против $315 млн (+25% г/г), по нашим прогнозам. Таким образом, по итогам 2020 г. выручка компании составила $1 184 млн впервые превысив отметку в $1 млрд. Ускорение темпов роста выручки наблюдалось на фоне прогресса в рамках заключенных ранее партнерских соглашений с Avaya, AT&T, Atos. В течение квартала компания заключила рекордное количество сделок со стоимостью контрактов от $1 млн, цена двух из которых превысила $10 млн. В ходе конференц-звонка менеджмент отметил сохранение высокого спроса на комплексные решения, в частности, UCaaS (коммуникационная платформа как услуга) и CCaaS (контакт-центр как услугу). Учитывая позитивные результаты по итогам квартала, менеджмент предоставил позитивный прогноз на 2021 г. Менеджмент ожидает выручку на уровне $1,475-1,490 млрд (25-26%) при операционной маржинальности (Non-GAAP) 10%.

Мы оцениваем это позитивно. Заключенные ранее партнерства начали приносить «плоды». Так, по итогам квартала показатель ARR RingCentral Office (возобновляемая выручка) составила $1,2 млрд, показав ускорение темпов роста с 36% годом ранее до 39%. В течение квартала компания расширила географию присутствия: так, в рамках партнерства с Avaya комплексное решение RingCentral стало доступно в 12 странах, в рамках партнерства с Atos в 11 странах, а Alcatel-Lucent в 10 странах. Учитывая прогресс в партнерских соглашениях, мы повышаем среднесрочные прогнозы по выручке компании и повышаем целевую цену по акциям с $386 до $420.

Продажи автомобилей в Европе в январе снизились на 26% г/г из-за локдауна и нехватки чипов, после —4% в декабре 2020. Продажи в Испании упали на 52%, в Германии на 31%, VW на 28%, Renault на 23%, BMW на 17%, Fiat —26%, Daimler на 18%.

По нашим оценкам, это умеренно негативно, так как с одной стороны это уменьшит выручку и эффект масштаба, с другой стороны поддержит цены на новые и подержанные автомобили.

TUI (CCC+/Caa1/--) совершила первый рейс на 737 Max в Европе, прочие авиаперевозчики также планируют рейсы в ближайшие месяцы.

Мы оцениваем это умеренно позитивно, так как расходы по оплате з/п пилотам, аренде самолётов, аренде места для них и пр. составляли €450 млн в год или 30% от скорректированной EBITDA 2019 года.