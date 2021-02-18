Результат вчерашних аукционов превзошел наши ожидания (и оказался самым лучшим с начала этого года) – спрос составил 159 млрд руб., из которого заявки были удовлетворены на сумму 81,5 млрд руб. Исходя из доходностей по ценам отсечения YTM 6,63% по ОФЗ 26236 и YTM 7,12% по ОФЗ 26233, Минфину пришлось предоставить премии ко вторичному рынку в размере 4 б.п. и 8 б.п., соответственно, которые являются очень скромными, особенно по 7-летнему выпуску 26236 (учитывая его низкую ликвидность). Сегодня на вторичном рынке наблюдается некоторое восстановление цен – индекс RGBI прибавляет 30 б.п. (с начала февраля он упал почти на 200 б.п.)

По-видимому, Минфину удалось каким-то образом мотивировать локальных инвесторов к новым покупкам ОФЗ, которые до этого занимали выжидательную позицию (и оказались правы). Однако не факт, что весь процентный риск уже реализовался (чтобы начать активно инвестировать в ОФЗ) из-за риска санкций и курса монетарной политики ЦБ РФ.

По нашим оценкам, текущая линия доходностей ОФЗ (после сдвига в конце прошлой недели, который затронул и короткий сегмент) предполагает повышение ключевой ставки уже в этом году до 4,75% годовых (соответствует среднему значению 4,5%). Такой уровень ключевой ставки не выглядит избыточным, принимая во внимание высокий отток капитала. В этом случае спред 10-летних бумаг к RUONIA составит 237 б.п., из которого 100 б.п. связано с риском введения жестких санкций. Таким образом, мы считаем, что текущие доходности ОФЗ не предполагают возможность для ценового роста.