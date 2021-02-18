Вчера в первой половине дня цены на золото консолидировались около $1 790 за унцию, а затем пошли вниз и в начале торгов в США достигли $1 775 за унцию, после чего упали до $1 770 за унцию (внутридневного минимума за период с 30 ноября). Пара EUR/USD в течение дня тоже отступила с 1,211 до 1,204. Более значительному падению цен на золото помешало то, что доходность 10-летних казначейских облигаций США после недавнего ралли снизилась с 1,3% до 1,275%.

Главной темой на рынке вчера была оптимистичная макростатистика из США. Розничные продажи в январе выросли на 5,3% после декабрьского падения на 1,0%, что говорит о значительной покупательной способности американского населения. При дальнейшем смягчении карантинных мер расходы потребителей продолжат расти, что приведет к усилению инфляционных ожиданий. Кроме того, индекс цен производителей (ИЦП) в США в январе повысился на 1,3%, что стало его максимальным ростом с декабря 2009 года. Повышение экономической активности предвещает ускорение инфляции, и на этом фоне растет доходность 10-летних гособлигаций США, т. к. инвесторы ждут ужесточения денежно-кредитной политики. Это неблагоприятно для цен на золото, однако негативный эффект может быть ограничен, поскольку усиление инфляционных ожиданий должно на несколько месяцев удержать на низких уровнях реальную доходность 10-летних КО США. Вчера некоторую поддержку ценам на золото оказала публикация протокола последнего заседания ФРС США — этот документ убедил инвесторов в том, что ближайшее время изменений в денежно-кредитной политике не ожидается (в том числе из-за того, что миллионы американцев по-прежнему остаются безработными). И хотя заболеваемость COVID-19 и количество случаев госпитализации снижаются, появление новых штаммов вируса может помешать полноценному восстановлению экономики.

Сегодня утром цены на золото пытаются отыграть вчерашние потери и преодолеть уровень сопротивления $1 785 за унцию. Важными публикациям для рынка золота сегодня могут стать данные по закладкам новых домов в США и по заявкам на пособие по безработице. Кроме того, ожидается публикация протокола последнего заседания ЕЦБ. Несколько недель назад представители ЕЦБ выражали озабоченность укреплением евро и допускали смягчение денежно-кредитной политики, несмотря на текущие отрицательные ставки. Если протокол ЕЦБ подтвердит эти намерения, евро сегодня продолжит слабеть, и это окажет давление на котировки золота. На наш взгляд, в этом случае они могут отступить до значимого уровня поддержки $1 765 за унцию. Падение цен ниже этой отметки (что маловероятно) станет сигналом о начале нисходящего тренда. На вероятность дальнейшего снижения цен на золото указывает также то, что линии 50-дневного и 200-дневного скользящего среднего пересеклись, сформировав фигуру, известную в теханализе как "крест смерти".