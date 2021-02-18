Монетарное стимулирование остается на прежнем уровне
Вчера были опубликованы протоколы последнего заседания FOMC. Ничего неожиданного мы не увидели, консенсус – пока пандемия, монетарное стимулирование должно оставаться на прежнем уровне.
Между тем, вчера вышли данные по оптовым ценам за январь и розничным продажам. Цены росли по всему спектру, общий показатель за месяц вырос на 1.3%, впечатлил рост услуг на 3%, цены росли на одежду и еду, на машины и бензин.
Инфляционными ожиданиями можно объяснить и бурный рост розничных продаж в январе, плюс 5.3%. Доходности по дальним казначейским облигациям США немедленно пошли вверх. Спрэд между ближним концом и дальним непрерывно растет.
На рынке акций в США начались осторожные продажи. Пока эксперты спорят о том, какой уровень по доходности облигаций заставит инвесторов начать масштабный выход из акций: кто-то говорит об уровне 1.2% по десятилетним трежерис, кто-то о 1.5%.
Судя по динамике индексов, на данный момент игроки решили увеличить долю циклических компаний и снизить риски в акциях малой и средней капитализации. Не смотря на рост нефти, активно продают российские нефтяные компании.
Заметно, что уже идет подготовка к возможным неприятностям. В общем, есть очень хорошая русская-трейдерская поговорка – готовь сани летом, а телегу зимой.
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