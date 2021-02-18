Резкого снижения котировок золота ожидать не стоит
Цены на золото вернулись с ноябрьским значениям, снизившись до $1770 за унцию. Снижение котировок металла отражает переориентацию инвесторов на более рисковые активы. Это достаточно четко прослеживается обратной корреляцией золота к цветным металлам, спекулятивная премия на которые в последние дни продолжила расширение и уже достигла уровней 20%.
Текущему резкому снижению цен противодействует сохранение определенных рисков – коррекция фондовых рынков и новые штаммы коронавируса. Более вероятно, что цены на золото проявят повышенную волатильность, когда участники рынка, не спешащие снижать долю защитных активов в портфеле, будут инвестировать в золото при более низких ценах. Такой сценарий может продолжаться до середины второго квартала 2021 г., когда основные риски будут отходить на второй план и опережающие индикаторы уже однозначно будут ориентировать на восстановление мировой экономики. В краткосрочной перспективе можно ожидать, что после достижения локального минимума цена вернется к своим среднегодовым уровням $1840-$1850 за унцию, однако с середины второго квартала мы все же ожидаем появления более устойчивого тренда на ее снижение.
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