Цены на золото вернулись с ноябрьским значениям, снизившись до $1770 за унцию. Снижение котировок металла отражает переориентацию инвесторов на более рисковые активы. Это достаточно четко прослеживается обратной корреляцией золота к цветным металлам, спекулятивная премия на которые в последние дни продолжила расширение и уже достигла уровней 20%.

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Помимо общей ориентации на риск, среди факторов, способствующих снижению, можно отметить статистику импорта золота в Индию, где зафиксирован существенный рост в январе 2021 г. по сравнению с январем 2020 г. на уровне 72% г/г. Это может свидетельствовать о восстановлении экономики в развивающихся странах и условно считается одним из основных триггеров начала возврата цен на золото к своим фундаментальным уровням. Тем не менее, следует исследовать сохранение этого тренда в течение следующих нескольких месяцев, сравнивая импорт золота в такие страны как Индия и Китай с периодом до пандемии, например 2019 г. В этих условиях восстановление потребительского спроса на золото будет замещать инвестиционный спрос, что выступает базой для разворота цен на металл и для начала снижения к существенно более низким уровням. 

Текущему резкому снижению цен противодействует сохранение определенных рисков – коррекция фондовых рынков и новые штаммы коронавируса. Более вероятно, что цены на золото проявят повышенную волатильность, когда участники рынка, не спешащие снижать долю защитных активов в портфеле, будут инвестировать в золото при более низких ценах. Такой сценарий может продолжаться до середины второго квартала 2021 г., когда основные риски будут отходить на второй план и опережающие индикаторы уже однозначно будут ориентировать на восстановление мировой экономики. В краткосрочной перспективе можно ожидать, что после достижения локального минимума цена вернется к своим среднегодовым уровням $1840-$1850 за унцию, однако с середины второго квартала мы все же ожидаем появления более устойчивого тренда на ее снижение. 