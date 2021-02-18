Рубль незначительно укреплялся против доллара, который находился под давлением на Forex. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4750 рублей. Ставки MosPrime выросли на день до 4,27%, на неделю снизились до 4,37%, а на месяц остались на уровне 4,65%. После утреннего застоя индекс доллара снижался на 0,3% до 90,68 п. AUD, CAD и NZD укрепляли свои позиции, но для рубля ситуация не меняется. После размещений ОФЗ в среду можно говорить о возвращении некоторого интереса к долговому рынку РФ, но всё портит инфляция. На неделе до 15 февраля она составила 0,18%, а в годовом выражении достигла уже 5,4%.

Банк России может повысить ключевую ставку уже в марте

Таким образом, разрыв между ставкой ЦБ и инфляцией продолжил расширяться. На рынке уже начали говорить о том, что при такой динамике цен регулятор может пойти на ужесточение денежной политики уже на ближайшем заседании. Минфин пока размещает преимущественно ОФЗ с постоянным доходом. Классические облигации пользуются меньшим спросом при развороте цикла денежной политики на ужесточение. Соответственно, нет большого притока денег на рынок долга, как нет и спроса на рубли. С другой стороны, налоговый период всё же будет оказывать «россиянину» поддержку. Более устойчивое положение в турецкой лире. Местный ЦБ сохранил ставку на уровне 17% и обещал её повышение, если это потребуется. Соответственно, лира добавила ещё 0,5% укрепления к своему статусу самой сильной валюты текущего года.