Рубль игнорирует укрепление сырьевых валют из-за проблем с инфляцией
Рубль незначительно укреплялся против доллара, который находился под давлением на Forex. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4750 рублей. Ставки MosPrime выросли на день до 4,27%, на неделю снизились до 4,37%, а на месяц остались на уровне 4,65%. После утреннего застоя индекс доллара снижался на 0,3% до 90,68 п. AUD, CAD и NZD укрепляли свои позиции, но для рубля ситуация не меняется. После размещений ОФЗ в среду можно говорить о возвращении некоторого интереса к долговому рынку РФ, но всё портит инфляция. На неделе до 15 февраля она составила 0,18%, а в годовом выражении достигла уже 5,4%.
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