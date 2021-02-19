Преобладала отрицательная динамика. Лидерами роста среди наиболее ликвидных стали акции Ростелекома (+3,42%). В аутсайдеры попали бумаги Мечела (-6,24%). Пара USD/RUB торговалась в коридоре 73,50-74,20.

Банк России планирует переход к нейтральной политике. На наш взгляд, соответствующие заявления не стоит воспринимать как сигнал к скорому поднятию ставки выше 5%. Сейчас дефляционные факторы уже не преобладают над проинфляционными, и ФРС США также видит впереди цикл повышения ставок, который, как правило, сопровождает период быстрого роста экономики. Инфляция поможет «сжечь» часть денежной массы, эмитированной в период острой фазы кризиса. Мы не исключаем повышения ставки в России на одну ступень уже в конце года, если инфляция поднимется выше 4,5%.

Фосагро (+1,08%) отчитается за четвертый квартал. Консенсус закладывает выручку на уровне 262 млрд руб. при EBITDA в объеме 88 млрд руб. и прибыли в размере 35 млрд руб. (270 руб. на акцию). Дивидендные выплаты составляли 50-80% от прибыли. Ранее компания сообщала о росте производства в отчетном периоде на 5%, до 10,1 млн тонн. Многое будет зависеть от спроса на удобрения в этом году. В отдельных регионах этот спрос усилится на фоне роста цен на продовольствие и возможного дефицита. Цель 3760 руб. на конец года может быть поставлена на пересмотр по итогам текущего квартала.

Ожидаем разнонаправленную динамику. На фондовых и сырьевых площадках преобладают умеренно негативные настроения. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 73,50-74,50. Ориентир по индексу Мосбиржи: 3400-3450 пунктов.