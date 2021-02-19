Фондовые индексы стран Западной Европы в четверг опустились по итогам третьей торговой сессии подряд, инвесторы оценивали отчетность ряда крупных европейских компаний. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 снизился на 0,8%, британский индекс FTSE 100 снизился на 1,4%, немецкий DAX потерял 0,16%, а французский CAC просел на 0,65%.

Протоколы встречи Европейского центрального банка (ЕЦБ) показали, что члены банка готовы скорректировать все инструменты, включая процентную ставку по депозитным кредитам, чтобы обеспечить движение инфляции к целевому показателю.

Американские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга снижением. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq снизился на 0,72% до 13865,4 пункта, Dow потерял 0,38%, снизившись до 31495,3, а S&P500 просел на 0,44% и составил 3913.

Основные фондовые индексы США умеренно снизились, так как инвесторов разочаровали неожиданный рост числа еженедельных обращений за пособием по безработице и мрачные прогнозы Walmart.

Опубликованные в четверг данные по первичным заявкам за пособиями по безработице составили 861 тыс. против ожидавшейся цифры 773 тыс., что является явным сигналом о том, что восстановление рынка труда по-прежнему испытывает трудности в возвращении динамики.

По итогам основной торговой сессии снижением на 6,48% отметились бумаги Walmart. чистая прибыль по итогам финквартала, завершившегося 31 января, снизилась до $2,09 млрд, или $0,74 в расчете на акцию, с $4,14 млрд, или $1,45 на акцию, полученных за сопоставимый период прошлого года. Прибыль без учета разовых факторов составила $1,39 в расчете на акцию. Аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $1,51 на акцию. Выручка повысилась на 7,3% и достигла рекордных $152,08 млрд против $141,67 млрд годом ранее, превысив консенсус-прогноз экспертов на уровне $148,51 млрд.

В пятницу страны еврозоны опубликует индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг, а в США опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе в феврале. Подходящая к концу неделя не преподнесла сюрпризов для инвесторов. Несмотря на стремительное снижение последних дней, аналитики не видят предпосылок к тому, чтобы тренд на снижение оказался долгосрочным.