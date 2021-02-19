Вчера первую половину дня российский рынок акций пытался удержать диапазон 3440-3450 пунктов, закрепление выше которого открывает техническую дорогу на поход к историческим максимумам. Но не удалось. Ухудшение внешнего фона привело к усилению распродаж под занавес основных торгов и на вечерней сессии.

Сегодня коррекция будет продолжена: американские фьючерсы перед нашим открытием теряют около четверти процента, более чем в процентном минусе торгуется нефть.

Но никаких особых причин для снижения западных рынков нет. Можно говорить о росте инфляционных рисков, вызвавших повышение доходностей американских госбумаг. Можно приводить еще кучу причин. Но это все отговорки. Просто идет нормальная фиксация прибыли после очередного обновления исторических максимумов, которую мы часто видим. Все просадки довольно быстро выкупались, и так будет на сей раз.

Пока же на негативном внешнем фоне нас ждет открытие в минусе. Индекс Мосбиржи уйдет ниже промежуточной поддержки 3400 пунктов, но это пока не страшно. Важно будет удержать отметку 3300 пунктов, поскольку уход под нее спровоцирует более масштабные распродажи.

Пока же на просадках рекомендуем наращивать портфели прежде всего Сбербанком, «Норильским Никелем» и Мосбиржей.

Активным спекулянтам можно попробовать сегодня пошортить нефтянку, но с коротким стопами, поскольку та же «Роснефть» в любое время может начать откупать свои акции.

Нефть начала вчера откат от отметки 65 долларов за баррель. Сегодня с утра за «бочку» дают чуть более 63 долларов. Поводом для снятия технической и фундаментальной перекупленности нефти послужили сообщения об ожидаемом уже в субботу потеплении в США.

Первой целью снижения нефтяных котировок станет район 60 долларов, но вполне вероятно, что он будет пробита вниз и котировки устремятся к более справедливой отметке 55 долларов за баррель.

Падение нефти – хороший повод для распродажи рубля. Западные инвесторы смотрят на рублевые активы через нефтяной прицел, и вполне могут сейчас начать выводить свои средства обратно к себе на родину, фиксируя прибыль пока она есть.

Частично российскую валюту поддержит наметившийся вчера отскок в ценах ОФЗ. Но это лишь отскок, которых с зарождения в начале декабря нисходящего тренда мы видели несколько, но все они не привели к приостановке распродаж ОФЗ.

Сыграет свою роль и фактор пятницы – перед выходными на плохом внешнем фоне желание захеджировать рублевые позиции валютой лишь возрастет.

Поэтому пара доллар-рубль сегодня устремится к сопротивлению 74,7, и вполне может протестировать его на прочность.



