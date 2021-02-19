К концу текущей недели на мировых рынках сохраняются умеренно-негативные настроения.

Американские фондовые индексы вчера показали снижение в пределах 0,4-0,7%. Рост доходности казначейских облигаций в США настораживает инвесторов и сглаживает позитив, ранее присутствующий в рисковых активах. Наибольшее снижение вчера показал индекс развивающихся рынков: MSCI EM просел на 1,4%, MSCI World на 0,5%. Сказалось также и снижение нефтяных котировок от локальных максимумов.

После сильной статистики по розничным продажам в США, первичные обращения за пособиями по безработице неожиданно подросли с 793 тыс. неделей ранее до 861 тыс. Это может свидетельствовать о сохраняющейся слабости американской экономики. При этом из долгосрочных поводов для роста по-прежнему остается снижение темпов заболеваемости Covid-19 и ускорение процесса вакцинации населения, а также надежды на сохранение стимулирующей монетарной и фискальной политики.

В целом настроения на глобальных рынках на утро пятницы умеренно-негативные. Азиатские площадки демонстрируют снижение, за исключением Китая. В небольшом минусе и фьючерсы на индексы в США. Котировки Brent торгуются вблизи 63 долл./ барр. Сегодня рынки могут продолжить снижение, но умеренными темпами. В фокусе внимания инвесторов публикация предварительных данных по деловой активности в сфере услуг и промышленности США и Еврозоны.

Вчера индекс МосБиржи снизился на 1,1%. Учитывая внешний фон, сегодня не исключаем сохранения негативной динамики на российском рынке. Индекс МосБиржи способен сместиться в диапазон 3350-3400 пунктов. Из корпоративных событий отметим публикацию финансовой отчетности Фосагро по итогам 4 квартала и 2020г.