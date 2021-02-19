Настроения инвесторов на российском рынке акций в четверг начали ухудшаться. Большинство голубых фишек оказалось под давлением, включая нефтяников, игнорирующих все еще высокие цены на нефть. Второй и третий эшелоны выглядели устойчивей к внешнему негативу.

Несмотря на достаточно существенное снижение по многим ключевым фишкам общие обороты торгов не выросли, оставшись на среднем уровне 97 млрд руб. Это свидетельствует об отсутствии по-настоящему крупных распродаж.

По индексу Мосбиржи среднесрочная картина пока еще растущая, однако в случае просадки ниже 3320–3350 п. ситуация изменится в худшую сторону. Важно удержаться выше этих отметок. Внешние факторы с утра указывают в пользу негативного открытия торгов

Результат по нашим индексам вчера оказался несколько хуже многих западных площадок. В то же время индекс развивающихся рынков акций потерял 1,4%, откатившись от исторических максимумов. Одним из поводов для снижения западных площадок остаются опасения ускорения инфляции, отраженные в росте ставок долговых рынков, а также в статистике ценовых индексов.

Быстрорастущие технологические компании, являющиеся основной движущей силой американских индексов индексы S&P 500 и Nasdaq Composite, особенно уязвимы перед повышением процентных ставок и инфляционным давлением.

Стоит отметить, что ожиданий масштабного обвала сейчас нет. Волны коррекций в последний год постепенно выкупаются. Мягкая денежно-кредитная политика мировых ЦБ не располагает к формированию длительных медвежьих трендов.

После достижения котировками Brent уровня $65 восходящая тенденция начала разворачиваться вниз. В четверг фьючерсы откатились к $63. Избыточная перекупленность рано или поздно должна была спровоцировать технический откат, и сейчас, по всей видимости, мы как раз наблюдаем начало полноценной коррекции.

Ближайшие уровни поддержки по Brent находятся лишь в районе $60 и $58,5 за баррель.

В рамках нефтяного отката возможно умеренное давление на рубль. Курс USD/RUB при продолжении этой тенденции может подняться ближе к области 74,5–75.

Дополнительным сдерживающим укрепление рубля фактором являются санкционные опасения. Представители стран Евросоюза 22 февраля могут договориться о санкциях против России, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Пожалуй, нет инвестора, который бы не заметил очередной всплеск волны роста в российских акциях третьего эшелона. Все привыкли, что периодически происходят внезапные волны роста в низколиквидных бумагах без каких-либо причин. Однако вчера эта тема вновь стала по-настоящему массовой. Вслед за ралли в акциях Белуги на повышенных оборотах более 25% прибавили акции Абрау-Дюрсо, Русгрэйн, Красный октябрь, Наука-Связь, НПО Наука. При этом подобные движения чаще всего не связаны с какими-то корпоративными событиями или же показывают абсолютно несоразмерную реакцию относительно поступающих новостей.

В США разгон отдельных бумаг в рамках так называемой GameStop-мании был спровоцирован атакой на крупные короткие позиции. В нашем же случае большинство низколиквидных бумаг не являются маржинальными. Возникает ситуация, когда просто работает стратегия присоединения к любому импульсу роста, особенно если в прошлом такие взлеты в истории этих бумаг уже происходили.

Московская биржа даже опубликовала специальное сообщение, отметив новую тенденцию, когда активное обсуждение в социальных сетях перспектив рынка акций и отдельных бумаг приводит к значительному изменению их цен в течение торгового дня. Мосбиржа справедливо обращает внимание инвесторов на необходимость оценки рисков вложений. «Инвесторам следует принимать взвешенные инвестиционные решения, основанные на анализе официально раскрытой и общедоступной информации эмитентов», — говорится в пресс релизе компании.

Мы много раз видели, как вчерашние лидеры роста, прибавившие максимально допустимые 40% за сессию, в дальнейшем постепенно возвращаются на исходные позиции, так как фундаментальных оправданий для таких отклонений так и не появилось.

Мосбиржа вчера опубликовала решение об изменении верхнего максимального значения отклонения цен заявок для обыкновенных акций Белуга Групп с 40% до 10%. Бумаги именно этой компании показали максимальный прирост в 2021 г, подскочив в 4 раза. Причин для столь быстрой переоценки не обнаружено. А сама Белуга в среду сообщила, что на сегодняшний день нет значимой нераскрытой информации или событий, включая операционные и финансовые результаты, а также возможные M&A-сделки, о которых надлежащим образом компания не уведомила акционеров. То есть можно предположить, что все это мощное восходящее движение в значительной степени является спекулятивной историей.

Сегодня среди корпоративных событий ожидается публикация результатов по МСФО за 2020 г. у ФосАгро, а также отчет по РСБУ РусГидро.

Напоминаем, что эта торговая неделя будет удлиненной. Торги на Московской бирже будут проходить в субботу. Активность участников, вероятно, будет существенно ниже, чем в обычный будний день, так как все другие мировые площадки в это время будут закрыты.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается негативный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в четверг незначительно отскочили. Азиатские рынки сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,1%, нефть Brent в минусе на 1,1% и находится около уровня $63,1.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет ниже уровня закрытия четверга.



