Оценочный потенциал снижения ключевой ставки ЦБ в ближайшие месяцы, имевшийся на конец прошлого года, сейчас нивелирован фактором ускорения ВВП, роста цен ключевых для России товарных и финансовых рынков при стабильности курса рубля вблизи достигнутых в 2020 году минимумов и на фоне постепенного усиления глобальных проинфляционных факторов.

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Потенциал снижения ключевой ставки ЦБ сохраняется только в рамках оценок на основе правила Тейлора. Эти оценки в конце 2020 года, как и в периоды кризиса 2008-2009 и 2014-2015 годов, давали отрицательный или близкий к нему уровень справедливой расчетной ставки ЦБ. Однако, по мере восстановления спроса, и под влиянием мер стимулирования на внешних рынках на начало марта 2021 года данные оценки дают уровень справедливой ключевой ставки ЦБ в 0,9% годовых против оценочного минимума в —1,15% годовых достигнутого в четвертом квартале 2020 года.

Ряд внешних (таких как глобальная монетарная экспансия и увеличивающая частота периодов дефицита ресурсов) и внутренних (налоговая политика, низкая монетизация экономик, зависимость экономики от внешних факторов, ослабление курса рубля в 2020 году) сигналов свидетельствуют в пользу ускорения инфляции в ближайшие годы.

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Исходя из статистики упрощенных моделей, учитывающих влияние на ставку двух ключевых показателей экономики, ВВП и инфляции, полагаем, что снижения ключевой ставки ЦБ в 2021 году можно ожидать в случае сворачивания антикризисных мер и нового раунда карантинных ограничений, которые транслируются в снижение ВВП РФ по итогам года на 2%(г/г) или более существенную величину. При этом ИПЦ стабилизируется на уровне около 5% (г/г) или снизится от этого показателя несмотря на возросшие средне- и долгосрочные проинфляционные риски, под влиянием краткосрочных факторов, связанных – в рамках данного сценария – с падением потребления и инвестиций.

В случае усиления тенденций в экономике, заложенных действиями монетарных властей, под воздействием сделки ОПЕК+2.0 и ряда других, представляющихся менее значимыми факторов, в том числе, указанных выше, целевой уровень ставки ЦБ на первое полугодие 2022 года составляет до порядка 8% годовых.