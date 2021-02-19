Вчера рынок продолжил отыгрывать оптимизм по поводу хороших результатов аукционов ОФЗ, и утром кривая сместилась вниз на 3–5 бп. Динамика валютного курса также была благоприятной – рубль протестировал отметку 73,5 за доллар. Однако во второй половине дня наклон кривой UST вновь начал расти, что оказало давление на рубль, и в результате ОФЗ растеряли утренний рост. На закрытии рынка лучше всех смотрелись ОФЗ-26232 (YTM 6,31%, —2 бп) и 10-14-летние выпуски, которые снизились в доходности на 1 бп. Остальные бумаги на кривой закрылись в среднем без заметных изменений. Оборот торгов на МосБирже составил 28 млрд руб. (1,3x среднедневного объема за месяц), из которых 21 млрд руб. пришлось на длинные и среднесрочные выпуски.

ОФЗ вчера смотрелись лучше других облигаций развивающихся стран, которые продолжили снижаться на фоне коррекции в UST. Большинство 10-летних бенчмарков выросли в доходности на 2–6 бп. Выпуски Филиппин и Мексики прибавили в доходности 10–14 бп.

Завтра рынок ОФЗ технически будет открыт, однако активность в отсутствие нерезидентов будет, скорее всего, низкой. В понедельник–вторник из-за праздников в России ОФЗ торговаться не будут.



