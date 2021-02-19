Замедление роста пары EUR/USD и несколько раундов коррекции с начала года в направлении отметки 1.20 повысили актуальность вопроса о перспективах европейской валюты в 2021 году. У стратегов SG ответ на него однозначен – потенциал укрепления евро еще не исчерпан.

В последнее время европейская валюта демонстрировала волатильность в ответ на рост инфляционных ожиданий в надежде на ускоренное восстановление мировой экономики и, как следствие, сопутствующий рост долгосрочных процентных ставок. Так, доходность 10-летних казначейских облигаций США достигала 1.33% годовых, возвращая интерес к доллару.

Хотя наблюдаемый скачок долларовых ставок сам по себе не является серьезной угрозой для рынков активов и валюты, особенно когда ставки остаются рекордно низкими в реальном выражении, опасность кроется в их резкой и непредсказуемой динамике. По этой причине значимыми сигналами для рынков в предстоящие недели будут вероятные попытки ФРС «упорядочить» текущую коррекцию. Более того, обильные монетарные и бюджетные стимулы в США могут в скором времени возобновить давление на доллар США, отложив «фундаментальную» переоценку экономической политики до начала 2022 года.

Единственным препятствием для дальнейшего развития растущего тренда в евро в моменте остается позиционирование в долларе: короткие позиции достигли рекордных за последние годы объемов, и новые продажи потребуют весомых аргументов (например, новые фискальные стимулы от Дж.Байдена). В этом контексте траектория EUR/USD может достичь 1.27 к 4к’21, после чего в 1к’22 последует разворот и коррекция до 1.25 на фоне вероятного восстановления дифференциала реальных процентных ставок и последующего разворота позиций в долларе.