В пятницу, 19 февраля, торги на Wall Street завершились незначительными разнонаправленными изменениями основных фондовых индексов. Начало дня было нацелено на рост на фоне данных о высоком уровне деловой активности и хороших корпоративных отчетах. Однако к завершению сессии инвесторы предпочли не спешить, наблюдая за ростом доходности казначейских облигаций.

По итогам торгов Индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average остался практически без изменений, если не считать роста на 0,98 пункта, что составляет менее 0,01%, и остановился на значении 31494,32 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 ушел в минус на 0,19%, до 3906,71 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей NASDAQ Composite приподнялся на скромные 0,07%, до уровня 13874,46 пункта.

Ключевые фондовые индексы европейского региона завершили сессию ростом, отыграв падение накануне. Оптимизма инвесторам добавили позитивные данные по индексам деловой активности в производственном секторе, а также комментарии министра финансов США Джанет Йелен о необходимости в значительном пакете стимулов. Региональный Индикатор STOXX 600 вырос на 0,53%, до уровня 414,88 пункта. Британский FTSE 100 поднялся на 0,10%, немецкий DAX вырос на 0,77%, а французский CAC 40 стал тяжелее на 0,79%.

Российские фондовые индексы пятничную сессию завершили на положительной территории на фоне общего позитива, царившего на мировых торговых площадках. По итогам основной сессии Индекс МосБиржи поднялся на 1,69%, до 3457,7 пункта. Номинированный в долларах Индекс РТС подскочил на 1,77%, до 1472,3 пункта.

Сегодня, 20 февраля, отечественный рынок торгуется без участия внешних игроков, поэтому мы ожидаем пониженную активность. Из важных событий на сегодня запланирована публикация доклада Банка России о денежно-кредитной политике. Компании уходят на длинные выходные, а на следующей неделе «Лента», «Евраз» и ВТБ представят финансовые результаты по МСФО.

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными отечественными компаниями и качественными дивидендными историями, можем предложить присмотреться к стратегии «RU. Капитал и дивиденды», отслеживающей именно такие бумаги.

С технической точки зрения, на дневном графике индекс МосБиржи, торгуясь в рамках «восходящего треугольника», движется по направлению к его верхней границы, однако медленные стохастические линии только что покинули зону перекупленности, в связи с чем потенциал роста индекса является ограниченным.