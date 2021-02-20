Менеджмент Магнита представил стратегию компании на 2021-2025 гг. и поделился предварительными результатами трансформации бизнеса.

Новый план подразумевает открытие на обозначенном горизонте 1-1,5 тыс. магазинов формата «у дома» и 700-1000 магазинов косметики без учета закрытий. Руководство компании не стало обозначать конкретные цифры по ожидаемой доле рынка или динамике продаж, но ожидает сохранения сильного положительного тренда в LFL. Также планируется, что в период действия стратегии рентабельность EBITDA постепенно достигнет 8%. Улучшение оборотного капитала вкупе с ростом плотности продаж и рентабельности должны позволить компании поддерживать низкий уровень долга и стабильно выплачивать достаточно высокие дивиденды. Глобальная стратегическая цель была обозначена как увеличение доли рынка при сохранении доходности бизнеса. Наша рекомендация для акций Магнита в данный момент находится на пересмотре.

Среди основных достижений 2020 г. менеджмент отметил значительный рост сопоставимых продаж на 7,4%, повышение рентабельности EBITDA на 1 п.п., высвобождение 30,5 млрд руб. из оборотного капитала за счет оптимизации, а также снижение уровня долговой нагрузки и рост свободного денежного потока. ROIC вырос за год с 7,9%, до 13,8%. Мы отмечаем, что не последнюю роль в сильных показателях сыграла пандемия и низкая база 2019 г., но даже без учета этих эффектов бизнес компании продемонстрировал заметное улучшение. Команда компании проделала работу в сферах оптимизации процессов, изменения организационной структуры и цифровой трансформации. Также были изменены подходы к форматам и запущены новые пилотные проекты. За минувший год была закрыта существенная часть магазинов, не соответствующих требованиям окупаемости.

В компании ожидают постепенного восстановления потребительского спроса после провала в 2020 г. Рост оборота розничной торговли должен составить в среднем 4,3% в год, немного превышая инфляцию. Крупные сети продолжат увеличивать контролируемую долю рынка за счет вытеснения традиционной торговли и менее эффективных игроков. Доля топ-5 игроков по итогам 2020 г. составила всего 29% при значительно более высоких показателях в развитых экономиках.

При обозначенных темпах открытий CAGR торговой площади 2021-2025 может составить порядка 7% в трех основных форматах. В текущем году план подразумевает открытие 2 тыс. магазинов "у дома" (gross), что выше верхней границы стратегического диапазона. При продолжении роста сопоставимых продаж темпы роста выручки могут заметно превышать темпы роста торговой площади. В частности, менеджмент отмечает, что в начале года продажи все еще росли двузначными темпами. Прогнозы не включают в себя точечные M&A. Магнит продолжит обновлять магазины и переходить на новые CVP, при этом процесс обновления идет уже довольно давно. Компания уходит от привычного цикла и, вероятно, новые форматы продолжат разрабатываться и постепенно внедряться в будущем. В данный момент Магнит пилотирует несколько новых форматов: дискаунтер Моя цена (150-350 кв. м. и 1,75 тыс. SKU), магазин для крупных городов Магнит Сити (120-180 кв. м. и 3,2 тыс. SKU), киоск Магнит Go (6-60 кв. м. и 300 SKU). Все пилоты будут расширены в этом году. Ритейлер на отказывается от развития наиболее крупных магазинов и намерен открывать 5-15 супермаркетов и суперсторов в год.

Онлайн-сегмент демонстрирует неплохие результаты, хотя был запущен относительно недавно. В феврале среднее количество заказов составило 8,6 тыс. в день со средним чеком 1,1 тыс. руб. Уже подключено более 1,2 тыс. магазинов и доступно более 40 тыс. SKU по всем сервисам. Прогнозируемая годовая выручка около 3,3 млрд руб. с НДС. Сейчас цифровые проекты развиваются по трем направлениям, среди которых закупки впрок, экспресс-доставка и e-pharma. В 2025 г. e-grocery должен формировать 5% и более от оборота компании, что означает продажи примерно на 100 млрд руб. и долю рынка около 10%. Магнит продолжает раскатку карт лояльности и в данный момент она насчитывает 32 млн активных участников. Доля продаж с использованием карты лояльности составляет 70%. В совокупности компания ожидает многократного увеличения объема получаемых данных о покупателях в ближайшие годы за счет карт лояльности и цифрового сегмента. Приложение будет перезапущено в формате SuperApp, куда добавятся финансовые и платежные сервисы, e-grocery, программа лояльности и прочее. К декабрю ожидается прирост MAU приложения на 40-60% г/г. IT-направление в компании будет полностью реорганизовано, а также продолжится внедрение масштабируемых промышленных решений. Достигнуть уровня безубыточности цифрового сегмента планируется в среднесрочной или долгосрочной перспективе, но пока это не стоит на повестке.

Улучшение рентабельности EBITDA до 8% должно стать следствием роста плотности продаж, оптимизации расходов и увеличения доли более прибыльных форматов в выручке. Дальнейшая работа с оборотным капиталом с фокусом на сокращении товарных запасов в днях также позволит дальше улучшать денежный поток. Основной фокус менеджмента остается на LFL, хотя в KPI также есть ориентиры по EBITDA и оборотному капиталу. Долговая нагрузка ожидается на уровне 1,5х ND/EBITDA с пиковыми значениями на уровне 2х. Высокий показатель денежного потока может позволить компании увеличить размер дивидендов даже сверх уровня 2020 г.