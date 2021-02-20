Над Техасом ясное небо, а в нефти туманные перспективы
Падение котировок нефти продолжилось второй день подряд. В качестве долгосрочной темы рынку стоит оценить готовность США вернуться к соглашениям 2015 года с Ираном, которые были призваны исключить возможность овладения ядерным оружием. Впрочем, выражение готовности — это ещё не само решение, и большинство аналитиков не ждут изменений по данному направлению в обозримом будущем. Более важным на текущий момент является улучшение погоды в Техасе. В Далласе дневная температура может подняться уже до +9 в субботу. В Хьюстоне ночные температуры стали положительными, а днём в субботу потеплеет до +14.
Соответственно, ожидается снижение нагрузки на местную электрическую сеть и постепенное восстановление работы, как добывающей, так и нефтеперерабатывающей инфраструктуры. Однако существуют опасения, что многие НПЗ предпочтут начать более раннюю профилактику перехода на летний режим работы, что создаст условия для более низкого спроса и увеличения запасов нефти в США. На пике разгула стихии около 20% перерабатывающих мощностей США были остановлены, как и около 4 млн бар. нефтедобычи. По итогам торгов в пятницу:
- Brent — $62,91 (-1,6%)
- WTI — $59,24 (-2,12%),
- Золото — $1777,40 (+0,1%),
- Медь — $8930 (+4,4%),
- Никель — $19650 (+2,6%).
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