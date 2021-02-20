Продажи ОФЗ вернулись на рисках ужесточения денежно-кредитной политики
Ожидания ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками продолжают оказывать давление на глобальный рынок облигаций. Вчера доходность UST-10 обновила годовой максимум, поднявшись до 1,34% годовых (+4 б.п. за день и +42 б.п. с начала года). Десятилетние евробонды европейских стран вчера прибавили в доходности 2-4 б.п. Локальные гособлигации Мексики, Индонезии, Бразилии, ЮАР выросли в доходности на 2 – 13 б.п. Рублевые гособлигации также торговались в красной зоне. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 6,65% годовых (+5 б.п. за день и +75 б.п. с начала года).
Опубликованный комментарий председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной о возможности роста ключевой ставки в этом году, на наш взгляд, уже отражен в ценах. ОФЗ с погашением в августе – декабре этого года торгуются с доходностью 4,61 – 4,73% годовых.
В ближайшие несколько дней, если цены на нефть не пойдут вниз, ожидаем стабилизации ОФЗ вблизи достигнутых уровней.
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