Российский рынок акций показал уверенную динамику в течение пятничной сессии. Индексы Мосбиржи и РТС отскочили после локальной волны распродаж. Обороты торгов были на среднем уровне около 104 млрд руб.

Российский рынок выглядел лучше фондовых площадок других развивающихся стран. Так, котировки MSCI Emerging Markets выросли лишь на 0,3%. При этом цены на нефть в пятницу упали на 1,6% и не оказывали дополнительной поддержки именно нашему ориентированному на экспорт рынку.

На мой взгляд, опережающую динамику отчасти удалось показать благодаря сообщению о том, что Евросоюз не рассматривает введение санкций против представителей российского крупного бизнеса, поскольку для этого нет достаточных юридических оснований. Об этом пятницу написал ТАСС со ссылкой на дипломатический источник. Встреча глав МИД ЕС запланирована на понедельник. Таким образом, риски для конкретных компаний снижаются. Именно санкционный фактор способствовал отставанию наших индексов в последние дни.

Также отмечу, что рост индекса Мосбиржи почти на полпроцента был обеспечен одной бумагой — тяжеловесными акциями Норникеля, подскочившими на 5,3% и обновившими исторические максимумы. Вчера уверенно росли цены на никель, медь и палладий. Кроме того, ГМК принял решение отказаться от обжалования решения суда о компенсации ущерба в 146 млрд руб.

По индексу Мосбиржи общий взгляд не меняется. Пока котировки выше 3320–3350 п. остается актуальной среднесрочная восходящая тенденция, в рамках которой целевые ориентиры находятся около 3600–3620.

Сегодня ожидается пониженная торговая активность участников, колебания индекса Мосбиржи будут незначительными, так как никаких внешних ориентиров нет, все мировые площадки закрыты. При этом допускаю, что вновь на первый план выйдет третий эшелон. В пятницу в ряде бумаг сохранялась экстремальная волатильность.

На рынке рублевых облигаций ситуация обстоит гораздо хуже, чем в акциях. Накануне индекс ОФЗ (RGBI) опустился к годовым минимумам. Комментарии ЦБ о планах скорой нормализации денежно-кредитной политики и подъеме ключевой ставки в сторону 5–6% не способствуют активным покупкам.

Предполагаю, что уже в ближайшей перспективе волна распродаж на долговом рынке начнет затухать. Это будет происходить одновременно с ожидаемым торможением инфляции. Пик может прийтись на конец февраля — первую половину марта. Поэтому при прочих равных можно рассмотреть постепенное увеличение дюрации выпусков (срока погашения).

В паре USD/RUB ситуация остается относительно стабильной. Курс переходит в фазу боковой консолидации. Наверху в качестве области торможения выступает район 74,5–75. Снизу ключевая зона поддержки находится на 72,6–73,2.

В фокусе

Ozon (+6,8%). Расписки онлайн-ритейлера остаются одним из самых волатильных инструментов среди крупных компаний. Следующие ориентиры расположены около исторических максимумов 5100–5170 руб. Вслед за Ozon уверенную динамику показывает и АФК Система (+3,1%). Покупка этих бумаг выглядит более интересной историей, особенно с учетом перспективы IPO Segezha Group.

TCS Group (+5,7%). Мощное ралли продолжается. День за днем переписываются рекордные отметки. Локально бумаги выглядят перегретыми. Однако высокие темпы роста бизнеса и интерес инвесторов к эмитенту не позволят сформироваться по-настоящему сильную просадку или развернуть тренд вниз.

ГМК Норникель (+5,5%). Несмотря на перекупленность, фундаментальная оценка бумаг не выглядит высокой, учитывая конъюнктуру на рынке металлов. Допускаю апсайд в 10–15% на горизонте ближайших кварталов (+дивиденды).

Совкомфлот (+2,6%). Отмечаем резкий рост оборотов торгов. После продолжительного сползания в бумагах произошел бычий импульс, что может быть позитивным техническим сигналом. Долгосрочный взгляд на перспективы компании в целом положительный.

Движения на десятки процентов в течение нескольких минут стали нормой для многих акций третьего эшелона (Белуга, Абрау-Дюрсо, Красный Октябрь, Русгрэйн, Левенгук, Квадра и др.). Импульсы происходят без новостей. Большинство низколиквидных бумаг не являются маржинальными. Возникает ситуация, когда работает стратегия присоединения внутридневных трейдеров к любому импульсу роста, особенно если в прошлом такие взлеты в истории этих бумаг уже происходили.

Также мы видим, что подъем порой идет просто по какому-то хаотичному принципу. Выросли акции Белуги — далее поднялись акции из того же сектора Абрау-Дюрсо. Подскочили акции Наука-Связь — далее выросли акции с созвучным названием НПО Наука. То есть это во многом именно тот самый gambling, о котором ЦБ РФ писал в последнем «Обзоре рисков финансовых рынков».

Постепенно волна интереса к третьему эшелону пройдет. Мы уже это наблюдаем в США, где акции GameStop ожидаемо нарисовали параболическую формацию и с достигнутых максимумов рухнули на 90%. То же самое начало происходить и в бумагах Белуги, которые вчера упали на 40%. Схожесть формаций с последующим обвалом заставляет спекулянтов с каждой новой историей все быстрее и быстрее закрывать длинные позиции, так что импульсы роста без новостей могут становиться в среднем все короче и короче.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в пятницу незначительно снизились. Все основные торговые площадки сегодня закрыты. Открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет рядом с уровнем пятницы.