Банк России впервые за 13 лет фиксирует сокращение запасов физического золота в международных резервах. По итогам января хранилища ЦБ РФ похудели еще как минимум на две тонны драгметалла. Начав месяц с 73,9 млн унций, к его концу центробанк отчитался о наличии 73,8 млн. Точный объем сделок установить сложно: в статистике ЦБ вес золота округляется до одного знака после запятой. Таким образом, 100 тысяч унций (максимально возможный объем продажи) примерно равен четырем тоннам слитков. Эксперт: на следующей неделе рубль протестирует новую важную отметку

Большие объемы золота покидают российские закрома в третий раз за последние семь месяцев. Ранее сокращение запасов у России на 400 тысяч унций зафиксировал МВФ. Сделки состоялись в июле (на 100 тысяч унций) и в сентябре (на 300 тысяч). Относительно июля золотой запас ЦБ РФ мог похудеть уже на 1,4 млн унций, или 56 тонн, следует из данных МВФ и статистики регулятора.

C нашей точки зрения, Банк России поступает правильно, доля монетарного золота в резервах велика, при этом вакцинация и завершение пандемии будет означать снижение общих рисков в мировой экономике. Спрос на золото, а следом и цена благородного металла будет, вероятно, падать. Наш долгосрочный таргет по золоту после завершения пандемии находится $1500-$1600 за тройскую унцию.

На фоне рисков пандемии спрос на золото как актив значительно вырос. Крупнейшим импортером российского золота является Великобритания. Санкции и геополитическое противостояние не мешает данным сделкам. После выхода из Евросоюза Соединенное королевство прилагает значительные усилия, чтобы сохранить свой статус одного из мировых финансовых центров. Российское золото также поможет британскому фунту сохранить свои позиции одной из сильнейших мировых резервных валют на фоне острой конкуренции с евро.

Сегодня фаворитом мягкой денежной политики мировых центробанков является рынок акций. Конечно, есть точка зрения, что он перегрет, но с нашей точки зрения, несколько процентов из накопленных Россией международных резервов вполне можно выделить на акции зарубежных компаний. Напомним, ФНБ владеет бумагами «Сбера» и «Аэрофлота». Этот список можно расширить.