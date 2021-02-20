В лидерах роста к середине сессии были гдр TCS Group (+3,69%), которые продолжали повышение после включения в индексы MSCI Russia, и акции ФосАгро (+1,51%). В лидерах снижения находились котировки Норильского никеля (-3,06%) и бумаги ТГК-2 (-1,26%).

Бумаги ФосАгро продолжают рост после публикации накануне финансовых результатов по МСФО за прошлый год, согласно которым выручка и скорректированная чистая прибыль компании увеличились на 2,3% и 26,3% соответственно.

Акции ТГК-2 упали после ралли накануне. В субботу стало известно о задержании гендиректора компании Надежды Пинигиной по обвинению в уклонении от уплаты налогов и злоупотреблении должностными полномочиями.

Котировки Норникеля, только оправившиеся от экологической аварии прошлого года, вновь оказались под давлением корпоративных новостей. На обогатительной фабрике компании в ночь на субботу в ходе ремонтных работ произошло обрушение крыши здания, как минимум один человек погиб. Компания в ближайшие годы планирует более чем в два раза увеличить капзатраты, но краткосрочно событие негативно для Норникеля и его репутации.

C технической точки зрения акциям Норникеля не помешает снятие краткосрочной перекупленности, при этом первой целью коррекции в ближайшие сессии может стать район 26 800 тыс. руб., при пробое которого бумаги могут направиться к 26 тыс. руб. Преодоление последней отметки сигнализировало бы о более серьезном ухудшении настроений. В среднесрочном периоде, однако, акции все еще не выглядят перекупленными, поэтому при отсутствии фундаментального негатива от района 26 тыс. руб. вполне возможно возобновление повышения.