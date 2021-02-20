14:30 мск индекс МосБиржи снижался на 0,61% до 3436,44 п., а РТС корректировался на 0,54% до 1464,33 п. Отечественный рынок торгуется в минусе. В субботу никакие другие рынки не работают, поэтому внешних ориентиров, кроме пятничных тем, нет. Однако локальный контекст подарил очередные корпоративные сюрпризы. У ГМК «Норникель» новые неприятности. Акции компании оказались среди аутсайдеров на новостях о том, что на Норильской обогатительной фабрике при проведении ремонтных работ по укреплению конструкции здания произошло обрушение здания пункта перегрузки руды и примыкающей к нему пешеходной галереи.

Несколько человек пострадало. Пока сложно говорить о каких-либо финансовых потерях, но на фоне недавнего экологического штрафа рынок использует историю для снятия перекупленности. Также среди аутсайдеров акции ТГК-2 на новостях об аресте главы компании Надежды Пинигиной, которую подозревают в экономических преступлениях. Однако не обошлось и без позитива. Бумаги ОГК-2 дорожали на 1,9%. Компания отчиталась о снижении выручки на 10,4% в 2020 году до 120,3 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос на 2,6% до 29,7 млрд рублей за счёт повышения эффективности себестоимости.

Чистая прибыль упала лишь на 2% до 12,3 млрд рублей. Активность, естественно, была весьма низкой. Объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 12,5 млрд рублей к середине дня. Вновь потребительский сектор демонстрировал самое сильное снижение на 1,75%. Бумаги «Белуга» продолжили снижаться и теряли более 30%. Сектор химии и нефтехимии, напротив, показал лучший рост на 1,55%. В акциях «ФосАгро» повышение более 1,5%. В целом торги субботы вряд ли стоит учитывать в контексте технического анализа, поскольку столь низкие объёмы не дают объективного представления о настрое крупных игроков.

Рубль укреплялся против доллара и евро. Накануне российская валюта негативно отреагировала на речь президента США в рамках Мюнхенской конференции. Теме Россия было отведено достаточно много внимания и внимание это было явно окрашено в негативные тона. Впрочем, мы давно говорим о том, что в курсе USD/RUB около 10 рублей это внешнеполитические риски. Поэтому очередные заявления Джо Байдена в защиту американских интересов ничего нового в картину мира не добавляют. Из объективной реальности отметим, что доходность по 10-летним казначейским обязательствам США достигла максимума в конце недели на уровне 1,34%. То есть это значения до пандемии. Инфляция в США в январе составила 1,4% в годовом выражении. Таким образом, реальная доходность доллара приблизилась к нулю и может стать положительной, если рост доходностей казначейских обязательств продолжится. Соответственно, в таких условиях под давление попадают валюты развивающихся стран, включая российский рубль. К 14:30 мск:

USD-RUB — 73,94 (-0,25%),

EUR-RUB — 89,71 (-0,13%).

До конца дня ситуация на российском рынке вряд ли существенно изменится. Глава ГМК «Норникель» Владимир Потанин сообщил, что авария произошла по вине руководства обогатительной фабрики и несоблюдения техники безопасности. Ростехнадзор планирует рассмотреть вариант приостановки работы предприятия. Ситуация осложняется тем, что авария привела к гибели нескольких рабочих. Соответственно, слабость акций ГМК «Норникель» сохранится до конца дня и будет оказывать давление на индексы. В рубле проходит первая нервная реакция на заявления президента США Джо Байдена в рамках Мюнхенской конференции. Слова звучали резкие, но сути дело это не меняет.

