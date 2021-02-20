Цены на ОФЗ могут оказаться под давлением на следующей неделе
Цены на российские государственные долговые бумаги, вероятно, вновь окажутся под давлением на следующей неделе. Тем не менее Минфин готов к новым размещениям, предлагая выгодные ценовые условия.
Отметим слабость сегмента ОФЗ-ПД. Его доходности чуть ли не ежедневно растут, отступив от максимумов лишь 20 февраля. В предыдущие недели облигации с фиксированным купоном не могли найти ощутимый спрос в тех случаях, когда ведомство не предоставляло существенный ценовой дисконт. Спрос проваливался не только на первичном, но и на вторичном рынке. Реагируют и инфляционные линкеры. На прошлой неделе Bloomberg распространило комментарий замглавы Минфина Тимура Максимова, согласно которому ведомство пока не планирует возвращаться на первичный рынок с флоатерами.
Действия регулятора, который улучшает ситуацию с ликвидностью пока не могут изменить вектор роста доходностей. Это связано в первую очередь с внешней конъюнктурой на долговых рынках. Ставка по 10-летним US-treasures выросла до 1,35% в пятницу, незначительно отступив от максимумов в конце дня. Их доходность подталкивают вверх ожидания принятия нового пакета стимулов в США и ускорения инфляции.
ОФЗ продолжают реагировать на планы ЦБ завершить цикл снижения ключевой ставки. В пятницу 19 февраля доходность ОФЗ продолжала расти по вдоль всей кривой доходности, к примеру, 10-летние выпуски нарастили доходность до 6,68%. В рабочую субботу они скорректировались к 6,65%. Ожидаем проявления Минфином гибкости в цене размещения. Впрочем, на ситуацию на российском долговом рынке может повлиять замедление темпов инфляции, которое по прогнозам ЦБ придется на середину марта. В настоящий момент рублевые облигаций выглядят привлекательно для покупки с учетом премии к нейтральному диапазону ключевой ставки ЦБ (5-6%).
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