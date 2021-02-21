МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Наступающая неделя, вероятно, будет спокойной и отмечена консолидацией на текущих уровнях, как по индексу МосБиржи, так и по рублевым валютным парам. Мы имеем баланс между "быками" и "медведями", вряд ли кому-либо из них удастся склонить чашу весов на свою сторону. Никаких важных рыночных событий мы не ожидаем.

Постепенная нормализация ситуации в Техасе к концу недели вкупе с опасениями по квотам привела к тому, что котировки Brent вернулись ниже $63 за баррель. При этом нефтяной рынок подвержен краткосрочным рискам. Страны ОПЕК+ на заседании в начале марта могут смягчить действующие квоты. Саудовская Аравия способна отменить добровольное сокращение добычи на 1 млн баррелей. Текущая ситуация достаточно дорогой нефти и дешевого рубля очень выгодна для экспортеров. И, естественно, найдет отражение в финансовых результатах "Роснефти", "Лукойла", "Татнефти" и других нефтегазовых фишек за первый квартал. Особенно следует отметить "Сургутнефтегаз", так как его чистая прибыль и, как следствие, дивиденды по привилегированным акциям сильно зависят от курса рубля.

По-нашему мнению, мы сейчас наблюдаем начало нового сырьевого суперцикла, направленного на рост сырья. Драйверами нового суперцикла являются восстановление роста после пандемии, окончание торговых войн, ультрамягкая денежная политика центральных банков и триллионные вливания в экономику, в том числе в инфраструктуру. Цены могут подскочить до $100 за баррель и выше. Вместе с тем, ведущие экономики будут стараться максимально снизить потребление нефти и газа. Фаворитами будут металлы, необходимые для создания инфраструктуры и возобновляемых источников энергии. То есть ставку надо делать на "Норильский Никель" — лучшая инвестиция на российском рынке. Неплохо смотрятся "Ростелеком" и "Сбер". "Ростелеком" торгуется намного ниже исторических максимумов и в наибольшей степени выиграет от цифровизации. И, конечно, префы "Сургутнефтегаза", но тут другая идея — неизбежное, на наш взгляд, распределение кэша.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, президент США Джо Байден заявил, что Россия якобы стремится ослабить "европейский проект и союз НАТО", а также хочет «подорвать трансатлантическое единство». Байден также обвинил Россию в причастности к кибератакам, совершаемым в США и странах Европы. По его словам, реакция на эти действия критически важна для "защиты общей безопасности" США и союзников. Однако вряд ли за этими словами последуют санкции в отношении ОФЗ или что-то другое серьезное. Говоря о геополитических рисках, стоит сказать, что протесты несистемной оппозиции не являются серьезным фактором. Но Запад, конечно, может их использовать для новых санкций. Впрочем, если бы их не было, Запад бы придумал что-нибудь другое. Так или иначе, геополитический конфликт уже в ценах российских акций и котировках рубля.

Ориентировочные таргеты на наступающую неделю: индекс МосБиржи — 3400-3500 пунктов, пара доллар/рубль — 74 рубля за доллар, пара евро/рубль — 89-90 рублей за евро.