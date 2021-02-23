МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. За неполные два месяца 2021 года мы успели узнать о предстоящем росте цен на сосиски и колбасу, на мясо птицы и яйцо, а также, вероятно, все остальные мясные продукты питания. Подорожают также отпускные цены на овощи повсеместного потребления — картофель, морковь, лук. Однако многое осталось за кадром — производителям продуктов питания сейчас непросто.

Мясо в этом году действительно дорожает. Но это большей частью касается мяса птицы из-за стремительного роста цен на корма, а точнее, на базу для кормов — зерно и производные. В 2020 году корма поднялись в цене на 20%, с начала текущего года — еще на 25%. Это огромные цифры при уровнях рентабельности производства птицы вообще. Фактически это моментально сказывается на стоимости производства птицы и сельскохозяйственных животных, чьей основной для кормления является зерно. Рост цен на свинину, например, выглядит скорее «притянутым за уши» — он действительно есть, но производители скромно умалчивают, что цены в опте на свинину сейчас ниже, чем были весной 2020 года. Цены просто подтягиваются следом за всем остальным.

Мораторий на повышение тарифов на услуги монополий в прошлом году не был соблюден — стоимость электричества ненамного, но выросла. Это повышение уже в цене на мясо и мясные продукты.

В составе мясных продуктов присутствуют специи, консерваторы и прочие элементы. В абсолютном большинстве случаев все это импорт, за валюту.

Что касается роста цен на сезонные овощи, то ответ прост. Конец зимы и начало весны всегда являются временем минимальных запасов картофеля, моркови, лука предыдущего урожая. На рынке мало этих продуктов, например, израильского происхождения в силу эпидемиологических условий и ценника, а новый урожай еще нескоро. Конкретно здесь цены растут вполне логично, но не на 35% на картошку, как это происходит в торговых сетях.

Официальная продовольственная инфляция в пределах 7-8% за прошлый год может обернуться в таких условиях приростом на 10% как минимум в 2021 году. Неофициальная инфляция же уже сейчас предполагается в пределах 12-15%. Это очень много, учитывая, что основное ценовое ралли происходит в продуктах, которые являются основой для питания россиян со средним доходом.