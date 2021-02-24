Рынок отыграл часть потерь за неделю. Лидерами роста без новостей стали акции Мостотреста (+2,86%). В аутсайдеры из наиболее ликвидных бумаг попали акции Норникеля (-4,13%). Пара USD/RUB вернулась в диапазон 74-75.

Лента (+1,22%, таргет: 310руб., рекомендация: «держать») опубликует отчетность по МСФО. Объем выручки за прошлый год, согласно опубликованным ранее данным, составил 438 млрд руб. (+7,3% г/г). EBITDA прогнозируется на уровне 43 млрд руб. с прибылью 10 млрд руб. Как и многие ретейлеры, Лента продемонстрировала улучшение показателей, несмотря на пандемию. Падение трафика с лихвой было компенсировано ростом среднего чека примерно на 12%. При этом было открыто 13 новых магазинов. Новость о смене юрисдикции не оказывает негативного влияния на котировки торговой сети, хотя часть нерезидентов могла сокращать позиции. Если результаты Ленты окажутся лучше ожиданий, положительная динамика может распространиться и на другие бумаги ретейлеров.

Торговая идея: АЛРОСА (-0,12%), спек. покупка, цель: 105 руб. В акциях компании формируется восходящее движение с целью 105-106 руб. Стоп-аут: 95 руб.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Будут отыгрываться движения на мировых площадках за предыдущий торговый день. На локальном рынке в фокусе аукцион ОФЗ. Падение цен гособлигаций прекратилось, поэтому можно ожидать, что аукцион соберет 30-50 млрд руб. Внешний фон из-за падения котировок акций IT-компаний и простоя некоторых заводов по производству микрочипов слабонегативен. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 74-75. Ориентир по индексу Мосбиржи: коридор 3400-3450 пунктов.



