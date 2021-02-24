Европейский фондовый рынок во вторник снизился, так как рост доходностей суверенных облигаций оказал давление на сектора с высокой долей в рынке, такие как технологический, а ряд противоречивых данных по прибыли корпораций посеял сомнения в отношении темпа восстановления после COVID-19. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 снизился на 0,4%, немецкий DAX просел на 0,61%, французский CAC 40 прибавил 0,22%, британский FTSE 100 — 0,21%.

Основные фондовые индексы США также не смогли определиться с направлением. Nasdaq стал единственным снизившимся за день основным индексом. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq опустился на 0,5% до 13456 пункта, Dow прибавил 0,05%, до 31537,4, а S&P500 увеличился на 0,13% и составил 3310,4.

Инвесторы продолжали продавать акции компаний технологического сектора из-за опасений по поводу их высоких оценок. Из 11 основных секторов S&P 500 семь закрылись на положительной территории. Наибольшие процентные потери показали акции потребительских товаров необязательного спроса и технологические акции.

Акции Tesla снизились на 2,2% и уровень закрытия привёл был ниже начала года. Факторами снижения был распродажа технологических акций и падение стоимости биткойна на 12%, так как Tesla недавно инвестировала в него $1,5 млрд.

Кроме того, участники рынка следили за выступлением председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Конгрессе. Председатель ФРС Пауэлл не поддержал идею, что мягкая денежная политика рискует вызвать инфляцию. В выступлении в банковском комитете сената США председатель ФРС Пауэлл сказал, что центральный банк сохранит политику в силе, так как фокус внимания сосредоточен на увеличении занятости. Пауэлл также сказал, что центральный банк позволит инфляции быть выше 2% на определённый период времени, чтобы в среднем она была 2%.

Ритейлер товаров для дома Home Depot продемонстрировал сильные квартальные данные, что превзошло ожидания аналитиков. Однако сомнения, что потребители, которые занимались улучшениями в доме при блокировках COVID, будут только же активно продолжать делать это дальше, не позволили бумагам компании вырасти. Акции компании стали наиболее сильным тормозом для DOW, они снизились на 3,1%.

С точки зрения запланированных событий среда ожидается будет спокойным днем на события. Германия данные по динамике ВВП в 4 квартале. В США ожидается полугодовой отчет по денежно-кредитной политике председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Также стоит выделить публикацию финансовых результатов NVIDIA, Lowe's, Booking, TJX Companies, ViacomCBS.



