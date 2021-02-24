Пока мы вчера отдыхали, настроения на мировых биржах продолжали ухудшаться. Снизились цены на сырьевые активы, американский рынок акций в моменте терял около 2%. Правда, просадка по акциям была выкуплена, чему помог глава ФРС Джером Пауэлл, заявивший, что рост инфляции его не беспокоит и до цели в 2% еще далеко. Тем самым он дал понять, что вопрос повышения ставки и сокращения количественного стимулирования экономики пока не стоит.

Однако его слов хватило ненадолго. Сегодня с утра американские фьючерсы теряют 0,3-0,5 процентов. На 0,6% снижается нефть, пытаясь остаться выше 64 долларов за баррель.

Так что откроемся мы снижением, а дальше будем следовать за Америкой, где торги последнее время проходят очень волатильно. Индекс S&P500 уже 7 торговых сессий закрывается в «красной» зоне. Пора бы ему отскочить, тем более он находится вблизи поддержки 3850 пунктов. Впрочем, вчера она уже «прокалывалась».

Так что не исключено, что во второй половине дня настроения улучшатся. Если же S&P500 пробьет поддержку, то это спровоцирует усиление распродаж по всему миру. Но мы пока считаем, что позитивный вариант чуть более предпочтителен.

По-прежнему внимание сегодня будет приковано к «Норильскому Никелю». Мы считаем бумагу одной из самых перспективных на российском рынка, а падение на 7% за два последних дня на фоне новой аварии на предприятии – избыточным. Однако сегодня отскока по бумаге может не получиться: общие негативные настроения и падение цен на никель не будут способствовать покупкам.

Сильной поддержкой по бумаге теперь выступит район чуть выше 25 тыс. Там имеет смысл рисковать и увеличивать доли ГМК в портфелях.

Распродажи на товарных рынках не затронули золота, который на прошлой неделе отскочил от поддержки 1760 долларов за унцию и теперь не очень уверенно движется в сторону сопротивления 1850 долларов. В любое время можно ожидать новой волны всплеска роста интереса к золоту из-за увеличения инфляционных рисков. Поэтому стоит задуматься о покупке акций золотодобытчиков, которые также послужат хорошей защитой от девальвации рубля.

Рубль, кстати, на малоликвидном вчера рынке Форекс попробовал укрепиться. Однако продолжающиеся распродажи ОФЗ и ожидания дальнейшего снижения нефти не вселяют оптимизма в отношении российской валюты.

Ждем, что в ближайшее время пара доллар-рубль начнет тестировать сопротивление 74,7, пробой которого откроет дорогу на отметку 76.

Не будет способствовать росту интереса к рублевым активам и очередное усиление санкционных рисков. Штаты вновь заявили о разработке санкций в отношении России за «посадку» Навального и «хакерские атаки». Скорее всего, опять ничего серьезного они не предпримут, но пока конкретных предполагаемых мер не озвучено, и это будет давить прежде всего на рубль.