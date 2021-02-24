Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился позитивный внешний фон. Поддержку ему окажут высокие уровни на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает движение в районе 65 долларов за баррель, а также укрепление валют развивающихся стран, которые сегодня утром, как и днем ранее, демонстрируют восходящую динамику.

На таком фоне ожидаем укрепления рубля в начале торгов, что приведет к отступлению пары доллар/рубль к отметке 74 рубля. В дальнейшем преобладание покупок в национальной валюте может сохраниться, чему также поспособствует подготовка экспортеров к пику налоговых выплат. В результате, рубль я в паре с американской валютой попытается закрепиться в нижней половине диапазона 73-75 рублей. Отметим, что, на наш взгляд, данный коридор останется актуальным для доллара до конца недели.

Напомним, что по итогам понедельника рубль снизился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию торгов доллар подтянулся на 0,3%, достигнув отметки 74,3 рубля, евро прибавил 0,5%, закончив сессию в районе 90,4 рубля.



