Нефть теряет импульс к росту
После бурного роста в начале недели цены на нефть Brent вернулись ниже 65 долл./барр. Предварительная статистика от API показала рост запасов сырой нефти на 1,03 млн барр., вопреки ожиданиям снижения. Сегодня выйдут официальные данные Минэнерго США, скорее всего, они будут схожими: из-за простоя НПЗ на прошлой неделе спрос на сырье резко снизился, что привело к формированию избыточных запасов. В ближайшее время ключевым событием выступает заседание стран ОПЕК+ 3-4 марта, где могут быть изменены текущие квоты на добычу. Также будет уточнена позиция Саудовской Аравии о добровольном сокращении добычи еще на месяц. Сегодня ждем майский фьючерс на Brent в зоне 63,5-64 долл./барр.
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