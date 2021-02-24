Доходность UST-10 отступила от годовых максимумов, а Brent торгуется около 65 долл за баррель по сравнению с 63 – 64,3 долл/баррель на прошлой неделе. Данная комбинация сегодня формирует позитивный фон в отношении рынка рублевых облигаций. В понедельник доходность UST-10 выросла с до 1,37% годовых, но к утру среды снизилась до 1,33%. Комментарии председателя ФРС о том, что центральный банк далек от ужесточения денежно-кредитной политики, немного уменьшили опасения инвесторов относительно перспектив повышения базовой ставки.

Локальным позитивным фактором для рынка ОФЗ на этой неделе выступает отсутствие аукционов Минфина РФ по размещению нового госдолга и приток ликвидности в российские банки. Это в совокупности должно поддержать спрос на ОФЗ вторичном рынке. Благодаря увеличению размещения средств федерального казначейства структурный профицит ликвидности в банковской системе на прошлой неделе вырос с 0,7 до 2,3 трлн руб. Ожидаем, что часть избыточной ликвидности банки направят на покупку ОФЗ, которые сильно подешевели с начала года. По итогам торгов сегодня доходность 10-летних ОФЗ может снизиться к середине диапазона 6,50 – 6,70% годовых.