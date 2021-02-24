Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Цены на сырьевые контракты снижаются, азиатские рынки находятся в минусе. AUD и CAD слабели, а вот NZD укреплялся после нейтрального решения Резервного Банка Новой Зеландии. В целом, главными беспокойствами на рынках остаются растущие доходности по американским казначейским обязательствам, а также сохранение жёсткой позиции США в отношении Китая, что может спровоцировать новую волну торгово-экономических осложнений между двумя крупнейшими экономиками мира. В начале торгов ждём снижения российских индексов и относительную стабильность рубля. Из корпоративных событий дня отметим отчётность «Ленты» по МСФО.

По итогам торгов 22 февраля индекс МосБиржи упал на 0,36% до 3433,93 п., а РТС на 0,72% до 1455,33 п. Главным аутсайдером дня вновь стали акции ГМК «Норникель», которые вновь потеряли более 4%, отыгрывая субботние новости об аварии на горно-обогатительной фабрике. В лидерах «РусАл» с ростом почти 2,9%. Самые большие потери были в секторе транспорта (-1,3%), а лучше остальных оказался сектор химии и нефтехимии 0,35%. Активность была средней и к финишу дня объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 85 млрд рублей.

Рубль пережил тревожный понедельник с потерями, но смог отойти от минимумов. Основной проблемой вновь были внешнеполитические риски. Однако европейский план новых рестрикций всё же оказался достаточно мягким, так как предусматривает ограничения по персоналиям и не затрагивает какие-либо сектора экономики. Уже во вторник, пока российский рынок отдыхал, проект «Северный поток 2» лишился страховой поддержки, но подобные события предвиделись. По итогам понедельника доллар укрепился на 0,22% до 74,30, а евро на 0,47% до 90,36.