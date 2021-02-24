В начале торгов ждём относительную стабильность рубля
Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Цены на сырьевые контракты снижаются, азиатские рынки находятся в минусе. AUD и CAD слабели, а вот NZD укреплялся после нейтрального решения Резервного Банка Новой Зеландии. В целом, главными беспокойствами на рынках остаются растущие доходности по американским казначейским обязательствам, а также сохранение жёсткой позиции США в отношении Китая, что может спровоцировать новую волну торгово-экономических осложнений между двумя крупнейшими экономиками мира. В начале торгов ждём снижения российских индексов и относительную стабильность рубля. Из корпоративных событий дня отметим отчётность «Ленты» по МСФО.
По итогам торгов 22 февраля индекс МосБиржи упал на 0,36% до 3433,93 п., а РТС на 0,72% до 1455,33 п. Главным аутсайдером дня вновь стали акции ГМК «Норникель», которые вновь потеряли более 4%, отыгрывая субботние новости об аварии на горно-обогатительной фабрике. В лидерах «РусАл» с ростом почти 2,9%. Самые большие потери были в секторе транспорта (-1,3%), а лучше остальных оказался сектор химии и нефтехимии 0,35%. Активность была средней и к финишу дня объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 85 млрд рублей.
Рубль пережил тревожный понедельник с потерями, но смог отойти от минимумов. Основной проблемой вновь были внешнеполитические риски. Однако европейский план новых рестрикций всё же оказался достаточно мягким, так как предусматривает ограничения по персоналиям и не затрагивает какие-либо сектора экономики. Уже во вторник, пока российский рынок отдыхал, проект «Северный поток 2» лишился страховой поддержки, но подобные события предвиделись. По итогам понедельника доллар укрепился на 0,22% до 74,30, а евро на 0,47% до 90,36.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210224/833103522.html