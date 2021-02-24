Сегодня российский рынок акций на старте торгов будет отыгрывать вчерашние события на международных фондовых площадках, так как у нас во вторник был выходной день. За это время ключевые рынки показали смешанную динамику, однако в большей степени все-таки преобладали продажи. В частности, под давлением были сырьевые товары, ряд европейских индексов, а также высокотехнологичный сектор в США.

По индексу Мосбиржи общая среднесрочная картина все еще остается преимущественно растущей. Пока котировки находятся выше 3320–3350 п., актуальна выходящая тенденция. Ориентиры для подъема в ближайшие месяцы прежние — это область 3600–3620 п.

Сегодня открытие торгов может пройти недалеко от уровней понедельника. Индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets вчера закрывался без существенных изменений. Котировки VanEck Vectors Russia ETF (RSX), отражающего динамику российских депозитарных расписок, снизились лишь на 0,1%. Соответствующее движение с поправкой на утренний внешний фон можем увидеть у нас на открытии. С утра цены на нефть в небольшом минусе, металлы растут, фьючерсы на американские индексы показывают умеренный рост.

Отметим, что сдерживающим фактором для нашего рынка остается геополитика. Так, газета The Washington Post заявила, что США разрабатывают новые санкции в отношении России на фоне масштабной кибератаки и ситуации вокруг Навального.

Сегодня среди корпоративных событий ожидается публикация результатов по МСФО за 2020 г. у Ленты.

Хуже рынка могут торговаться расписки Ozon на фоне вчерашнего 6%-го снижения на Nasdaq. Устойчивей остальных может выглядеть нефтегазовый сектор.

Повышенная торговая активность сохраняется в бумагах Норникеля, на которые в понедельник пришлась треть всего оборота. Негативная реакция инвесторов на аварию на обогатительной фабрике может быть непродолжительной. В качестве диапазона поддержки выступает район 25 500–26 000 руб.

За океаном во вторник сессия началась с активной распродажи. В моменте индекс S&P 500 снижался на 2%, однако к концу дня все потери удалось выкупить. Как и в понедельник, хуже остальных выглядел сектор высоких технологий. Мы видим, что на этой неделе происходит большая ротация, когда инвесторы выходят из так называемых акций роста (growth) в акции стоимости (value), например, в бумаги энергетического сектора.

Поводом для такого тренда служит рост долларовых процентных ставок, а именно увеличение доходности по долгосрочным американским гособлигациям. Это заставляет пересматривать высокие оценки по мультипликаторам технологичных компаний. То есть при дисконтировании их справедливой стоимости в расчетные модели приходится закладывать более высокую стоимость капитала, что приводит к снижению таргетов.

Обозначенную тенденция четко видно, если на графике построить соотношение двух ETF, которые отражают динамику акций стоимости (IVE) и акций роста (IVW). Сейчас идет попытка разворота многолетнего тренда.

Впрочем, уже вчера в течение вчерашнего дня мы наблюдали за остановкой волны распродаж. В частности, акции Tesla сократили потери с —13% до —2,2%. Вовремя подоспел председатель ФРС Джером Пауэлл. Он снял некоторые опасения по поводу более высоких процентных ставок и инфляции. Глава регулятора успокоил рынки, обозначив в Конгрессе, что цель по инфляции в 2% еще далека. Пауэлл не ждет, что темпы роста цен достигнут уровня, который мог бы стать поводом для беспокойства. Кроме того, он подтвердил намерение продолжать политику дешевых денег, пока экономика и занятость не восстановится от последствий пандемии.

Комментарии главы ФРС приостановили волну снижения, однако риски возобновления локальной коррекции в ближайшей перспективе все еще достаточно высокие. Главным образом это касается сектора технологий.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,4%, нефть Brent в минусе на 0,3% и находится около уровня $65.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет недалеко от уровня закрытия понедельника.



