Несмотря на волочильную динамику рубля на мировых площадках в период длительных выходных в России, некоторые поводы для волнения отошли на второй план. Речь о геополитических рисках на фоне ожидаемых санкций со стороны ЕС из-за дела А.Навального. Финальный вердикт совета министров иностранных дел ожидается на текущей неделе, однако итоги встречи 22 февраля вселили надежду, что ЕС не намерен инициировать значимых экономических последствий для российского бизнес сообщества и намерен ограничиться точечными персональными ограничениями против чиновников. В целом, данный контекст может перевесить альтернативные сигналы о расследовании кибератак в США, по которому пока не представлено никаких доказательств.

В результате, рубль вполне может сосредоточиться на внутренних факторах, ключевыми из которых выступает налоговый период и сохраняющийся навес сырьевой выручки на стороне предложения валюты. Дополнительными факторам для покупки рублевого риска может стать улучшение рискового фона после выступления Дж.Пайэлла и нацеленность доллара на дальнейшее снижение против мировых валют. Благодаря этим условиям, валюты развивающихся стран заметно укрепили позиции с начала недели (бразильский реал +1.0%, турецкая лира +2.1% против USD), что может стать дополнительным стимулом для рубля. В подобном контексте, рубль в ближайшую неделю может получить хороший стимул для тестирования отметки 73.0 против USD и 89.0 против EUR.



