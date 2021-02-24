Для того, чтобы понять почему, после многолетней низкой инфляции, периодически даже дефляции, инфляция вдруг начинает набирать обороты и становится основной проблемой для инвесторов, необходимо вернуться лет на 80 назад.

После начала 2 мировой войны, в апреле 1942 года ФРС для того, чтобы помочь казначейству финансировать бюджет, зафиксировала кривую доходности гособлигаций: для биллей поставили планку 0,375%, а для ноутс 0.875%, для длинных (от 10 лет) 2.5%. В итоге, до 1945 года ФРС пришлось взять на баланс 75% всех биллей казначейства, денежная база в военные годы в среднем росла на 17%, а инфляция подскочила до 13% в 1942 году.

В 1947 году ФРС прекратила фиксировать цены по биллям, доходность пошла вверх, выросла до 1%, но ФРС продолжала держать длинные бумаги. Однако игроки вместе с короткими бумагами начали продавать длинные облигации. ФРС настаивала на повышении ставок из-за инфляции, но Казначейство было против.

В 1951 году ФРС прекратила держать длинные госбонды. Было подписано соглашение с Казначейством о гибком регулировании рынка гособлигаций, но ФРС де-факто таргетировала длинные бумаги по 2.75%. После этого своеобразного ужесточения инфляция в США упала с 8% до 2% и в последующие 15 лет была в диапазоне от минус 0.4% до 3.3%.

С 1955 года Фед начал проводить так называемую политику even keel. Суть этой политики заключалась в том, что Казначейство объявляло о размещении облигаций. Размещение проходило не на аукционной основе, а в определенный период времени, когда частные инвесторы делали заявки на размещаемый долг. За это время ФРС обеспечивала банкам увеличение резервов и стабилизировала доходность на рынке облигаций.

Периоды размещений могли продолжаться целый месяц, 30 дней. После завершения размещений ФРС несколько недель поддерживала рынок. С 1960 по 1975 год было проведено 98 even-keel операций, в среднем около 7 в год. Очевидно, что такие операции мешали ФРС оперативно реагировать на изменения макроэкономической ситуации.

Важным фактором было то, что ФРС таргетировала безработицу на уровне 4%. Безработица падала, доходы росли, ставки были низкими, усилились инфляционные ожидания. Поэтому постепенно ФРС оказалась позади кривой «behind the curve». Инфляция пошла вверх: с 1.6% в 1965 до 11% в 1974.

Операции even-keel, фондирование банковских резервов привели к тому, что количество долларов в системе начало резко превышать объемы золота на балансе. В результате, пришлось отказаться от привязки доллара к золоту, в 1971 рухнула Бреттон-Вудская система.

И главное — 15 лет в США был медвежий рынок, индекс SP500 упал с 800 пунктов до 285.