Индекс МосБиржи сейчас на отрицательной территории (-0,45%). Наш рынок в последнее время находится в режиме «боковой коррекции». Можно сказать, что нам повезло, что на нашем фондовом рынке нет «пузырей» и мало акций IT-сектора.

С американскими высокотехнологичными акциями все намного хуже. На этой неделе американские инвесторы избавлялись от широкого спектра акций «выстреливших» в пандемию: Peloton, Zoom, Docusign, Teladoc. В знаковых акциях Tesla наблюдается новый «медвежий рынок» — падение на 20% от максимума. Все предупреждали, что акции Teslа могут резко снизиться, от Тинькова до Маска, но все равно для части инвесторов «медвежий рынок» стал неожиданностью.

Хроника снижения этих акций следующая: сначала котировки слетели вниз с понижательного ноябрьского тренда (28 января), и это был первый звоночек. Второй звоночек для «быков» был, когда 3 февраля котировки выросли, но не смоги вскочить на ранее пробитый наверх восходящий тренд. Ну, и третий звоночек прозвонил, когда была пробита вниз сильная зона поддержка 790-800.

Покупка криптовалютой Маском недавно воспринималась как позитив, а теперь воспринимается как рискованный шаг.

Почему падают котировки высокотехнологичных акций? Растущая инфляция, вызывает беспокойство на рынке. Обычно инфляция бьет по акциям с высокими темпами роста больше, чем по акциям с низким уровнем роста. Большая часть денежного потока Tesla и подобных акций будет приходиться на будущие годы, а будущий денежный поток будет меньше, когда процентные ставки вырастут. Аналитики могут начать пересчитывать свои модели, и справедливая стоимость высокотехнологичных акций уменьшится. А фондовый рынок работает на опережение и не ждет, когда аналитики пересчитают свои модели. Турбулентность акций Tesla в ближайшие недели гарантирована. На повестке дня тестирование «быками» сопротивления 790-800.

Рынку нужно дать время, чтобы он определился с направлением движения. Индекс МосБиржи никак не может укрепиться ниже отметки поддержки 3400, которая открывает дорогу в район 3220. А в условиях зигзагообразной динамики рынка лучше покупать «сильные» акции – ЛУКОЙЛа, МосБиржи и продавать «слабые» акции – сектор черной металлургии.

С высокой вероятностью в марте цены на золото выйдут наверх из треугольника консолидации и далее будет рост до 1900 минимум. По акциям ЛУКОЙЛа также есть небольшая ремарка. Акции сильные, но вблизи мощной зоны сопротивлений 5800-6000 лично я бы их не покупал.