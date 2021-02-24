В минувшую пятницу в начале дня унция золота подешевела до $1 760. Затем рынок отыграл потери, поскольку новые минимумы повысили привлекательность этого металла для потенциальных покупателей. Во вторник утром был протестирован локальный максимум $1 815 за унцию, а затем позитивный настрой начал ослабевать и состоялась консолидация вблизи отметки $1 810. Отметим, что на этот раз росту цен на золото не помешало повышение доходности десятилетних КО США (номинально она достигла 1,34%, а в реальном выражении — минус 0,79%). Корреляция между рынком золота и доходностью долгосрочных облигаций нарушилась на фоне укрепления евро, который вчера подорожал до $1,215 (в пятницу утром европейская валюта тестировала уровни ниже $1,210). Катализатором этого укрепления стали довольно позитивные предварительные индексы PMI за февраль от IHS Markit, которые свидетельствуют о намечающемся восстановлении экономики. В понедельник инвесторы уделили большое внимание выступлению президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая заявила, что европейский регулятор "внимательно следит за динамикой номинальной доходности долгосрочных облигаций". Это заявление спровоцировало снижение доходности долгосрочных европейских бондов, что позитивно повлияло на котировки золота.

Вчерашние максимумы в районе $1 815 за унцию были достигнуты на фоне данных, которые продемонстрировали, что годовая инфляция в еврозоне в январе составила 1,4%, как и месяцем ранее. Эта статистика оказала дополнительную поддержку евро против доллара. Во время вчерашней торговой сессии в США динамика цен на золото определялась в основном комментариями главы Федрезерва Джерома Пауэлла в комитете Сената США по банкам, жилищным и городским вопросам. Глава ФРС отметил, что экономика США далека от целевых показателей по уровню занятости и инфляции. Это значит, что мягкая денежно-кредитная политика сохраняется. Кроме того Джером Пауэлл сообщил, что доходность КО США — один из многих факторов, которые отслеживает регулятор, и повышение доходности отражает улучшение экономической ситуации. Эта мягкая риторика поддержала цены на золото сегодня утром — они превысили $1 810 за унцию. Сегодня инвесторы ждут очередного выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла в комитете по финансовым услугам Конгресса США, а также публикации данных по продажам новых домов в США. Мы полагаем, что Джером Пауэлл будет придерживаться мягкой риторики, что, возможно, позволит золоту снова протестировать уровень сопротивления $1 815 за унцию. Если он будет пробит вверх, цены могут подняться до $1 840 за унцию. Коррекция ниже $1 795 за унцию может сигнализировать о возобновлении тенденции к снижению до отметки $1 761 за унцию, что сейчас представляется маловероятным.



