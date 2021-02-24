В среду на рынках рискового капитала сохраняется неоднозначный фон: риски инфляционного давления оказывают негативный эффект на курсообразование акций, а рост нефтяных резервов в Штатах сдерживает развитие восходящего, но все же перегретого, тренда рынка энергоносителей.

С другой стороны, пауза монетарного цикла центробанков на фоне скачка стоимости кредитных ресурсов благоволит национальным валютам стран. Дополнительным позитивом служит и сезонный характер курсообразования валют экономик, ориентированных на экспорт энергоносителей.

Фискальный драйвер все также актуален: индекс доллара США не демонстрирует большого рвения к развороту девальвационного тренда американской валюты.

Доллар опять падает

Индекс доллара США (DXY: 90,1 п.) курсирует на минимумах февраля. Все попытки развернуть годовую тенденцию в долларе завершаются очередным откатом. Фактор подъема доходностей госбумаг встречает сопротивление от непрекращающейся накачки ликвидностью частного и корпоративного секторов экономики Штатов.

Пребывание доллара в падающем тренде еще не в полной мере учтено валютами развивающихся экономик, но с точки зрения даже краткосрочной динамики, спуск DXY положительно воспринимается рублем, учитывая текущую волатильность сырьевого рынка и обострившуюся санкционную риторику.

Долговой рынок пытается нащупать дно

Индекс российских гособлигаций (RGBI: 148,5 п.) замедляет безостановочное падение. Консолидация последних дней говорит об исчерпании основного драйвера слабости долгосрочных выпусков облигаций — риска ужесточения монетарного курса Центробанка страны на фоне скачка инфляции к середине февраля до 5,4% годовых. При этом индикативный курс 10-летних бондов на 24 февраля — 6,66%.

Если оценки регулятора подтвердятся, и в феврале-марте мы увидим пик инфляционного давления в стране, то можно будет наблюдать постепенное восстановление спроса в длинных выпусках с ориентиром в 150 п. по RGBI. Помешать этому может лишь геополитический фактор, однако и его влияние обычно носит скоротечный характер.

Нефтяная волатильность сохраняется

Цены энергоносителей кидает то в жар, то в холод. После резкого падения в 5% котировок Brent на прошлой неделе от пиковых значений года, фьючерсы вновь переписывают максимумы. Затем наблюдаем очередной откат и вновь подъем. Поведение сырьевого инструмента характерно метрикам волатильности.

Несмотря на очевидный сильный бычий тренд имеем техническую перекупленность товарных рынков, усугубившуюся резким подъемом запасов сырой нефти в США против ожиданий падения резервов более чем на 5 млн баррелей за прошлую неделю. Не добавляет оптимизма ценам и потепление в странах Европы и Америки.

К полудню среды майские фьючерсы вновь вышли в положительную плоскость, прибавляя около процента и курсируя у $65 за баррель марки Brent.

Сырьевой фактор оказывает перманентное положительное воздействие на курсы валют стран, ориентированных на экспорт энергоносителей. Здесь надо учитывать, что даже в случае краткосрочного падения нефтяных контрактов, нацвалюты экономик могут проявлять относительную устойчивость, поскольку на этапе подъеме нефтяных цен валюты и так не в полной мере отразили позитив.

Техническая картина по рублю

В предпраздничный понедельник, 22 февраля, курс рубля к доллару США ослаблялся под гнетом очередных санкционных инициатив стран Запада. Сказывался и фактор общемирового снижения аппетита к рисковым активам. На пике валютная пара USD/RUB уходила чуть выше 75, однако развить успех игрокам на ослабление рубля не удалось. В послепраздничный день торги проходят у 73,6, с приростом рубля почти в процент.

Сыграло два фактора внутренней среды, противостоящие внешним угрозам: во-первых, остановка монетарного курса ЦБ и намеки на вероятное ужесточение ДКП до нейтрального по инфляции уровня, что, как правило, приводит к укреплению нацвалют стран, а во-вторых, сезонный характер курсообразования рубля: на период февраль-апрель приходится основной профицит счета текущих операций.

Сопротивлением ослаблению рубля по-прежнему выступает область 74,5–75 за доллар, а в качестве ориентира весеннего укрепления, без проявления новых негативных вводных, может служить район 71–70 за доллар США.



