За прошедшую неделю котировки меди продемонстрировали существенный прирост (+10%) и преодолели уровень в $9 тыс, достигнув максимального значения с 2011 г. Данный "рывок" уже третий по счету, начиная с конца ноября 2020 года, когда цена вышла из своего долгосрочного восходящего тренда. Во всех трех случаях котировки меди демонстрировали высокую корреляцию с общим макроэкономическим фоном и динамикой глобального фондового рынка. При этом событий со стороны текущих или перспективных факторов спроса и предложения, способных так радикально изменить картину рынка и придать ценам мощный устойчивый импульс, зафиксировано не было.

В этих условиях, по нашим оценкам, текущие значения котировок можно считать необоснованно завышенными, особенно в сравнении с равновесной ценой. В частности, порядка 30% от достигнутого уровня цены может представлять спекулятивная премия, сформированная на основе исключительно высокого спроса на рисковые активы со стороны инвестиционных фондов и других спекулятивных инвесторов.

Равновесная цена меди обуславливается тремя основными факторами: издержками на производство меди, балансом рынка и определенным уровнем надбавки, которая стимулирует развитие новых проектов для удовлетворения будущего спроса на медь.

Все три основных параметра, формирующих фундаментально обоснованную цену, указывают, что котировки меди должны находиться в диапазоне $6 500 – $7 000. Так, например, прогнозируемый в 2021 году дефицит меди на уровне 0,7% от мирового потребления более чем купируется текущими накопленными запасами (21% от мирового потребления). За пределами 2021 года запуск новых проектов по добыче меди и расширение производства из ломов обеспечит баланс рынка в рамках 0,1-0,2% до 2025 года, что также не может стимулировать резкий рост цен. Средневзвешенные издержки производства 1 тонны меди в мире ожидаются на уровне последних лет, в то время как среднее значение Incentive price (цены, стимулирующей развитие новых проектов по добыче меди) находится не выше $7 тыс.

По нашим оценкам, в отсутствии фундаментальных факторов среди источников роста цены, текущий резкий «рывок» можно объяснить тремя причинами. Во-первых, сбалансированный рынок дает основания для увеличения активности спекулянтов, так как лишает участников рынка четких рыночных ориентиров – профицита или дефицита. Во-вторых, избыточная ликвидность, ориентация инвесторов на более рискованные активы вынуждают искать высокую доходность, которой на фоне роста инфляционных ожиданий могут характеризоваться промышленные металлы. В-третьих, усугубляет текущее положение резко выросший интерес к металлам, чувствительным к экологической повестке. При этом несмотря на то, что медь действительно широко используется в электромобилях и ВИЭ, текущие и среднесрочные масштабы производства данных элементов не приведут заметному росту потребления металла до 2030 года, следовательно данный фактор в текущий момент не имеет существенной фундаментальной поддержки и скорее относится к спекулятивным.

Для котировок меди сложившаяся ситуация означает повышение рисков значительной коррекции цены в краткосрочной перспективе. Спекулятивная премия ненадежный источник роста для сырьевого актива и может быстро исчезнуть в ответ на изменение общей рыночной конъюнктуры, приведя к формированию спекулятивного дисконта, когда цена опускается ниже фундаментального уровня из-за давления со стороны инвесторов. Мы ожидаем усиления волатильности котировок меди, сопровождающуюся значительными сдвигами цены в ответ на появление любой негативной информации. Однако точно нельзя ответить, когда именно последует коррекция, так как ее реализация во многом зависит от изменений на более глобальном фондовом рынке и степени чувствительности инвесторов к новой информации.

С точки зрения долгосрочных перспектив, длительное превышение цены над фундаментально обоснованной может привести к нарушению естественной цикличности рынка. Так, высокие цены могут спровоцировать новый виток инвестиций в низкомаржинальные проекты по добыче меди. Учитывая, что средний срок выхода новых проектов варьируется от 7 до 15 лет, к 2030 году предложение меди на рынке может превзойти прогнозируемый сейчас дефицит и тем самым оказать давление на цену.

C точки зрения производителей меди, текущие уровни цен могут быть благоприятны для действующего бизнеса, однако, могут нести риски для проектов, находящихся на ранней стадии и планирующихся к запуску в 2028-2030 годах.