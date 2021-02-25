Удивительную динамику показал вчера российский рынок акций. Несмотря на весь день росшие американские фьючерсы, а потом и индексы, очередной взлет нефти, мы падали. Причем падали сильно и на больших оборотах, потеряв по Индексу Мосбиржи в основную сессию 1,4%.

Не исключено, что это западные инвесторы решили фиксануть прибыль.

Локомотивом рынка опять был «Норильский Никель», которые продолжают преследовать неудачи. Вчера прошла информация о частичной приостановке работы двух рудников, обеспечивающих более 30% добычи компании, из-за подтопления. Видимо, «Норникелю» действительно нужно резко увеличивать инвестиции в модернизацию мощностей…

За последние три торговых сессии ГМК потеряла более 10% капитализации. Бумага выделит локально перепроданной, нужно искать момент и подбирать ее спекулятивно в расчете на хороший отскок.

Очень слабенько вела себя нефтянка, в то время как нефть продолжила переписывать многомесячные максимумы. При таких ценах на нефть бумаги прежде всего «Лукойла» и «Роснефти» стоят очень дешево.

Сегодня с утра нефть продолжает дорожать, уверенно торгуясь выше 66 долларов за баррель. Ждем, что это придаст силы нефтяным бумагам.

Однако увлекаться покупками нефтянки не стоит. Коррекция по нефти все-таки неизбежна, нынешние цены не оправданно завышены. С большой вероятностью можно ожидать, что ОПЕК+ увеличит квоты на добычу нефти с апреля, чтобы сбить цены и не вызвать резкого оживления американских сланцевых производителей.

Примерно четверть процента прибавляют с утра американские фьючерсы. Так что открыться мы должны сегодня ростом, а Индекс Мосбиржи должен вернуться выше поддержки 3400 пунктов. Если же мы вдруг по каким-либо невидимым сейчас причинам закроемся под этой отметкой, то распродажи усилятся на технических факторах.

Более пессимистичны мы в отношении рубля, который вчера смог укрепиться. Пара доллар-рубль приближается к мощнейшей поддержке 73. Не исключено, что сегодня она будет тестироваться на прочность и даже может быть проколота.

Однако закрепление ниже и продолжение роста курса рубля – маловероятный сценарий.



