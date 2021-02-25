ОФЗ: сильнее других рынков EM
На открытии вчерашних торгов, в первый день после длинных праздничных выходных, доходности ОФЗ снизились на 3–5 бп на фоне укрепления рубля и отсутствия на этой неделе аукциона. Однако затем рынок практически полностью растерял достигнутый подъем вследствие продажи облигаций иностранными инвесторами, поводом для которой послужила новая волна роста доходностей казначейских облигаций США.
По итогам сессии чуть более сильный результат показали 3-летние бумаги: ОФЗ-26223 (YTM 5,61%) снизился в доходности на 4 бп, а ОФЗ-26227 (YTM 5,68%) и ОФЗ-26222 (YTM 5,72%) потеряли в доходности по 3 бп. В числе лидеров также был 14-летний ОФЗ-26233 (YTM 7,02%), опустившийся в доходности на 3 бп. Остальные выпуски закрылись снижением доходностей на 1–2 бп. Оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже составил 29 млрд руб., на 30% превысив среднедневной показатель за последний месяц. Наибольший объем сделок (4 млрд руб.) пришелся на 18-летний ОФЗ-26230.
Тем временем 10-летние облигации восточноевропейских стран выросли в доходности на 1–6 бп, облигации Мексики, Бразилии и Турции прибавили 6–17 бп, а доходность 10-летнего индонезийского бенчмарка снизилась на 13 бп.
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