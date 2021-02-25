Вчерашний день начинался весьма радужно для российского госдолга. Средний участок кривой ОФЗ-ПД стоял без изменений относительно пятницы 19.02, а доходности длинных бумаг снижались на 3-5 бп в ответ на небольшое укрепление рубля и позитив с мировых рынков (обещания мягкости от главы ФРС Дж.Пауэлла). Затем, однако, настроения легко развернулись – к концу торговой сессии изменения доходности составили +1/+2 бп в середине кривой и 0/-2 бп в длине.

Разумеется, сейчас – при нефти $67/барр. и “мягком обещании” госбанков покрыть потребности федерального бюджета в новых локальных заимствованиях – общая обстановка в ОФЗ выглядит более комфортно, чем несколько недель назад. Однако для возврата рынка в режим ралли нам кажется необходимым, чтобы эти позитивные факторы нашли отражение в чем-то осязаемом, например, резком укреплении рубля, череде успешных первичных аукционов – или, как вариант, более четких сигналах от ЦБ, что вероятное ужесточение ДКП не будет слишком жестким. На текущий момент, покуда эти осязаемые последствия не проявились, резонно ожидать, что большинство участников рынка будут занимать выжидательную позицию.