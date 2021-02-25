Появились первые официальные цифры о том, кто и сколько заработает на вакцинации. Теперь можно судить, насколько это большие деньги. В ноябре 2020 года Morgan Stanley и Credit Suisse оценивали весь мировой рынок вакцин от COVID-19 в $10 млрд в год. Но в декабре 2020 года Morgan Stanley спрогнозировал выручку только Pfizer и BioNTech в 2021 году на уровне $19 млрд. Goldman Sachs предрек Moderna выручку на сумму более $13 млрд.

Американская фармацевтическая компания Pfizer, разработавшая совместно с немецкой BioNTech вакцину от коронавируса BNT162b2, рассчитывает заработать не менее $15 млрд от продаж препарата в 2021 году. Совокупный годовой доход Pfizer прогнозирует на уровне $59-61 млрд. Вакцина Pfizer/BioNTech первой получила одобрение властей в США и странах ЕС. Компании делят расходы и выручку пополам, соответственно, BioNTech также должна получить $15 млрд.

Всего Pfizer и BioNTech сначала планировали произвести в этом году 1,3 млрд доз своей вакцины, но затем увеличили план производства до 2 млрд доз. Дозой считается одна инъекция, вакцина Pfizer/BioNTech подразумевает две инъекции.

Вакцина от COVID-19 «Спутник V» может принести России глобальный успех. Авторитетный научный журнал The Lancet опубликовал материал, в котором рассказывалось о положительных итогах третьей стадии испытаний «Спутника V» на добровольцах. В туристической отрасли готовят проект «вакцинного туризма». Разработку программы специальных чартерных рейсов для групп от 100 человек подтвердили в «Интуристе». Вирусологи считают, что «вакцинные» путешествия — хорошая идея, поскольку так Россия может стать мировым центром медицинского туризма. Прививки начали делать более чем в 50 странах мира. Но остается еще много мест, где нет вакцины от COVID-19, и неизвестно, когда она появится. Многие иностранные посольства в Москве начали вакцинацию своих сотрудников.

В российских СМИ уже появились цифры, сколько Россия сможет заработать на экспорте вакцины. Называется цифра в $100 млрд. С нашей сточки зрения, эта цифра завышенная, но заработать $30-40 млрд на экспорте для России вполне реально. Эта сумма сопоставима с годовым объемом продаж «Газпрома» на европейском рынке. Мое мнение, что вакцина «Спутник V» более высокотехнологична и востребована, чем Facebook, iPhone и другие изобретения человечества. А российские ученые достойны Нобелевской премии.