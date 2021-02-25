Вчера руководитель ФРС США Д.Пауэлл отчитывался в Конгрессе о работе центробанка за последние шесть месяцев. Было заметно, что Пауэлл очень старался избежать даже малейшего намека на изменение монетарной политики: ставки останутся нулевыми, QE продолжится, не смотря на восстановление экономики, инфляцию ФРС не будет замечать, это не проблема.

Такой «букет» инвесторам явно понравился, и они снова начали покупать американские акции. Однако нельзя не заметить, что на рынке облигаций не разделяют оптимизма ФРС по поводу инфляции. Сегодня утром доходность по десятилетним трежерис выросла до 1.44%, спрэд между двухлетними облигациями и десятилетними расширился до 130 б.п., максимума за 6 лет.

Таким образом, рынок идет своей дорогой, а ФРС своей. Сверхмягкая монетарная политика американского ЦБ начинает оказывать на финансовый рынок обратный эффект: де-факто финансовые условия ужесточаются. Уже стали расти ипотечные ставки, индекс ипотечного кредитования пошел вниз.

В итоге, американская экономика вместо постпандемического восстановления может уйти в рецессию. И это на фоне фронтального роста цен на рынках сырья (продовольствие, металлы). А вот такой «букет» инвесторы точно не любят.