Европейский фондовый рынок в четверг снизился, так как более высокие доходности облигаций и волатильность на рынках США компенсировали оптимизм в отношении восстановления экономики еврозоны. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 закрылся снижением на 0,4%, британский индекс FTSE 100 потерял 0,1%, немецкий DAX снизился на 0,69%, а французский CAC просел на 0,24%.

Данные Европейской комиссии показали, что сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в феврале 2021 года вырос до 93,4 пункта, максимального значения за год, однако остается значительно ниже «доэпидимических» значений. Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя до 92 пунктов.

Основные фондовые индексы США существенно снизились под давлением роста доходности облигаций: по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq снизился на 3,52% до 13119,4 пункта, Dow потерял 1,75% до 31402,0, S&P500 также просел на 2,45% и составил 3829,3.

В четверг доходность показатель доходности 10-летних казначейских облигаций США вырос до наиболее высокого уровня за один год, что привело к усилению тревог инвесторов в акции. Доходность US Treasuries выросла после того, как глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл сказал в среду, что для устойчивого достижения цели по инфляции может потребоваться три года.

Экономические данные показали, что число новых заявок на пособие по безработице на прошлой неделе в США снизилось, однако краткосрочная перспектива остаётся неясной, так как холода на Юге вызвали ущерб в этом месяце.

Четверг был насыщенным на корпоративные события. Основной блок информации пришелся на вечернюю сессию.

Уже после закрытия основной торговой сессии бумаги Beyond Meat выросли на 14,7% несмотря на слабый отчет. По итогам квартала скорректированный убыток составил $0,34 против ожидаемых $0,13. Выручка также оказалась хуже прогнозов: $101,9 млн против $103,2 млн. Однако компания объявила о стратегическом сотрудничестве с Yum! Brands по созданию эксклюзивного меню для KFC, Taco Bell и Pizza Hut в течение следующих нескольких лет. Новый 3-х летний контракт с McDonald's предполагает, что компания станет приоритетным поставщиком продукции.

В четверг Salesforce опубликовал сильный финансовый отчет за прошедший квартал. Показатель прибыли в расчете на акцию в $1,04 оказался выше прогноза экономистов в $0,75. Объем выручки также превзошел оценки экспертов, составив $5,82 млрд, при оценке рынка в $5,68 млрд. Однако разочарованием для инвесторов стал прогноз доходов на предстоящий год.

DoorDash опубликовал первый квартальный результат с момента IPO. Выручка компании оказалась лучше ожиданий, однако причиной падения на 11% в ходе вечерней сессии стал большой убыток в размере $2,67 на акцию.

В пятницу о своих результатах за квартал отчитаются Berkshire Hathaway, Foot Locker.

В пятницу Франция опубликует окончательные данные по динамике ВВП за 4 квартал, а США — доходы и расходы потребителей за январь, а также пересмотренные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана февраль.

Оптимизм в отношении нового пакета стимулирования в США и более быстрого темпа распространения вакцин в начале месяца привел Dow Jones к самому высокому месячному росту с ноября. Тем не менее, отсутствие существенных новостей по бюджетному пакету и завершение сезона отчётности вызвало неопределённость.